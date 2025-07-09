Сегодня 19:07 В Абхазии призвали не критиковать россиян: стране предрекли провал туристического сезона 0 0 0 Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com Путешествия

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Российские путешественники, массово поддерживавшие экономику Абхазии, оказались в центре громкого скандала. Их назвали «угрозой национальной безопасности республики» и обвинили в экономии на отдыхе. Туристы, в свою очередь, стали массово отказываться от поездок — теперь Стране души грозит провал сезона.

Конфликт Абхазии и россиян Недавно директор Фонда кино Абхазии Александр Басария заявил, что приезжающие по бюджетным путевкам россияне «угрожают национальной и экономической безопасности» страны. По его словам, россияне якобы отдыхают анклавами, избегают местных ресторанов, экскурсий и дискотек, что наносит ущерб малому и среднему бизнесу. «Они почему-то живут в своих маленьких территориях. Это большая проблема, это большая беда», — возмутился Басария. Он также обвинил туроператоров России в «олигархическом» демпинге цен на экскурсии, гостиницы и транспорт — это «разрушает местную туриндустрию». Басария призвал абхазский бизнес прекратить сотрудничество с российскими компаниями в одностороннем порядке, чтобы защитить экономику республики.

Фото: РИА «Новости»

Какие экономические последствия грозят Абхазии Президент Абхазского союза туризма Анна Калягина призвала прекратить критику в адрес россиян, в противном случае страну ждет провал туристического сезона. Таким образом она прокомментировала заявление Басарии. «Это мнение одного человека, оно не выражает мнение всего общества и тем более всей индустрии гостеприимства. Очень сожалею о таких высказываниях. Сейчас есть некое напряжение и в обществе, и людям надо научиться правильно излагать свои мысли или воздержаться от различных высказываний в общественном поле», — подчеркнула Калягина в беседе с «Национальной службой новостей».

Фото: РИА «Новости»

Она добавила, что такие люди сами представляют опасность, так как их заявления влияют на общее настроение. Глава Союза туризма выразила надежду, что таких случаев больше не будет.

Нам надо провести по истечению сезона большую работу и подумать о том, что мы будем в информационное поле выпускать или не выпускать. Сейчас можно все что угодно сказать. И это очень влияет на настроение людей, и не только туристов. Анна Калягина президент Абхазского союза туризма

Калягина напомнила, что начало туристического сезона уже оказалось подпорченным из-за прохладной погоды. «У нас наконец-то наладилась погода, мы прекрасно принимаем туристов и очень этому рады. Все коллеги гостеприимны. Будем реабилитироваться, принимать с еще более горячим гостеприимством. Надеюсь, что получится этот сезон закончить с хорошими эмоциями», — заключила она.

Фото: РИА «Новости»

Извинения последовали незамедлительно Басария все же извинился за то, что назвал россиян «угрозой нацбезопасности». «Дорогие друзья, я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей. Я прекрасно понимаю чувства людей, которых обидели мои некорректные слова. Очень сожалею о своем необдуманном поступке. Прошу прощения», — заявил он. Также Басария добавил, что возглавляемый им Фонд кино не имеет отношения к государственным структурам — это частная организация. В Минтуризма напомнили, что россияне — основа турпотока республики и заявление главы Фонда кино является его сугубо личным мнением, не отражающим официальную позицию государственных органов.

Фото: РИА «Новости»

Массовый отказ туристов от полетов в Абхазию За первую неделю июля 2025 года бронирования туров в Абхазию в России сократились на 40% по сравнению с прошлым годом, сообщила Ассоциация туроператоров. Путешественники выбирают путевки в Египет, Крым, Краснодарский край и Турцию. Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с Lenta.ru отметил, что Абхазия заинтересована в увеличении оборота туристов с Россией. Вице-президент Альянса туристических агентств (АТА) России Алексан Мкртчян раскритиковал Абхазию за отсутствие условий для состоятельных туристов. «Вообще богатые россияне в Абхазию не ездят. Там нет проживания стоимостью 50-100 тысяч рублей в день, как в Сочи или Ялте. Да, мы много с абхазами общаемся, они хотят богатых российских туристов, но они для этого ничего не сделали», — заявил он в беседе с NEWS.ru.