Басария извинился за выпад против российских туристов в Абхазии

Минтуризма Абхазии назвало провокационными высказывания учредителя частного «Фонда кино» Александра Басарии о том, что российские туристы представляют угрозу национальной безопасности республики. В ведомстве напомнили о значимости для страны гостей из России, заявление опубликовали на официальном сайте министерства.

«Граждане Российской Федерации, посещающие нашу страну, не представляют и не могут представлять угрозу национальной безопасности Республики Абхазия. <…> Они являются основой туристического потока и на протяжении многих лет остаются важнейшими гостями нашей республики», — отметили в публикации.

Министерство призвало игнорировать провокационные заявления и напомнило, что именно российские туроператоры первыми начали продвигать туризм в Абхазию.

Александр Басария извинился за свои необдуманные слова в адрес российских туристов. Видеоролик опубликовал Telegram-канал «RT на русском».

«Я искренне сожалею, что своими необдуманными высказываниями обидел большое количество людей», — заявил Басария.

Днем ранее в соцсети глава «Фонда кино» назвал российских туристов угрозой для национальной и экономической безопасности республики.