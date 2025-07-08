В Абхазии российских туристов назвали угрозой нацбезопасности

Директор Фонда кино Абхазии Александр Басария заявил, что российские туристы представляют угрозу для национальной и экономической безопасности республики. Видео с заявлением Басарии опубликовал Telegram-канал Sovmin .

По словам Басарии, туристы из России приезжают по дешевым путевкам и предпочитают жить «анклавами», не посещая местные рестораны, экскурсии и развлекательные заведения.

«Они сэкономили на проживании, но они имеют возможность отдыхать в клубах, дискотеках, ресторанах, пляжах, вечеринках, экскурсиях, что угодно. Но этого нет. Они почему-то живут в своих маленьких территориях, в своих маленьких анклавах», — сказал Басария.

Особую критику глава фонда направил в адрес российских туроператоров, которых назвал «олигархическими». По его мнению, они организовали «серьезный демпинг» в сфере гостиничного бизнеса, экскурсий и транспортных услуг, что негативно сказывается на всей отрасли.

Басария назвал эту ситуацию большой проблемой и бедой. Также директор фонда призвал представителей туриндустрии Абхазии в одностороннем порядке прекратить сотрудничество с туроператорами из России.

Ранее в Абхазии начался необычный флешмоб с лапшой быстрого приготовления в защиту российских туристов. Местные жители стали выкладывать ролики с приготовлением «Доширака» на фоне живописных пейзажей. Акция объединила тысячи участников.