В Турции опровергли возможность отмены системы «все включено»

Туристам из России не следует волноваться из-за сообщений о возможной отмене системы «все включено» в турецких гостиницах. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель председателя Ассоциации турагентств Турции (TURSAB) Давут Гюнайдын.

Он уточнил, что отельеры не планируют отменять популярный формат, так как россияне давно стали опорным рынком для них.

Гюнайдын обратил внимание, что действующий формат сохранится, несмотря на частые дискуссии вокруг этой темы.

Агентство добавило, что в Турции поднимают тему отмены системы «все включено» из-за повышения стоимости продуктов, необходимости сокращать пищевые отходы и стремления стимулировать туристов тратить больше за пределами отелей.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин объяснил, чем именно африканские страны привлекают путешественников из России. По его словам, туристы стали чаще ездить на этот континент из-за появления и расширения программы прямых перелетов на пляжные курорты.