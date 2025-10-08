К недругам в гости не ходят: грозит ли России самоизоляция в туризме?

Общественники предложили запретить россиянам посещать страны НАТО ради туризма. По мнению авторов инициативы, такие путешествия поддерживают недружественные страны, особенно радикально настроенные Францию и Германию. Действительно ли поездки в эти государства могут навредить стране и несут ли они опасность для самих туристов, разобрался 360.ru.

Нет негативных стран, есть негативные власти

Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов заявил, что в истории России было много моментов, когда россиянам запрещали куда-то выезжать. Обычно такая практика не приносила хороших результатов.

«Это не всегда развлекательная поездка — иногда образовательная, деловая. Я всегда говорю, что основоположником выездного туризма в России был Петр Первый. Он поехал в Голландию, обучился секретам корабельного мастерства, и после этого в России появился первый флот. Поэтому, конечно, нам всем есть чему друг у друга поучиться», — сказал он.

Эксперт напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что нет недружественных государств, а есть негативно настроенные власти этих стран: президенты, премьер-министры, которые сеют вражду между народами.