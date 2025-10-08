К недругам в гости не ходят: грозит ли России самоизоляция в туризме?
Туроператор Арутюнов: запрет туризма в страны НАТО исполнит мечты врагов России
Общественники предложили запретить россиянам посещать страны НАТО ради туризма. По мнению авторов инициативы, такие путешествия поддерживают недружественные страны, особенно радикально настроенные Францию и Германию. Действительно ли поездки в эти государства могут навредить стране и несут ли они опасность для самих туристов, разобрался 360.ru.
Нет негативных стран, есть негативные власти
Генеральный директор туристической компании АРТ-ТУР Дмитрий Арутюнов заявил, что в истории России было много моментов, когда россиянам запрещали куда-то выезжать. Обычно такая практика не приносила хороших результатов.
«Это не всегда развлекательная поездка — иногда образовательная, деловая. Я всегда говорю, что основоположником выездного туризма в России был Петр Первый. Он поехал в Голландию, обучился секретам корабельного мастерства, и после этого в России появился первый флот. Поэтому, конечно, нам всем есть чему друг у друга поучиться», — сказал он.
Эксперт напомнил слова главы МИД Сергея Лаврова о том, что нет недружественных государств, а есть негативно настроенные власти этих стран: президенты, премьер-министры, которые сеют вражду между народами.
Как не исполнить мечты «оголтелых ястребов»
В качестве примера Арутюнов обратил внимание на Грецию. Страна очень похожа на Россию и имеет с ней исторические и культурные связи. Ее точно нельзя назвать недружественной. Однако правительство государства плохо относится к российской стороне.
«Если мы будем самоизолироваться, это приведет к потере культурного взаимодействия. На этом уровне однозначно надо взаимодействовать, и очень много исторического наследия есть в этих странах НАТО», — сказал гендиректор АРТ-ТУР.
По его словам, туризм способствует укреплению мира и борьбе с ксенофобией. Если россияне сами начнут изолироваться, то сбудутся мечты «самых оголтелых ястребов», которые хотят избавиться от всего российского.
Конечно, в ряд европейских стран теперь труднее попасть из-за антироссийских ограничений, однако совсем отказываться от путешествий точно не стоит, заключил Арутюнов.