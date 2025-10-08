В России сообщили о планах ввести безвиз с тремя странами

Россия планирует запустить безвиз с Китаем, Малайзией и Саудовской Аравией

Российское правительство запланировало введение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией. Об этом говорится в материалах к стратегической сессии по развитию туризма, проведенной премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщило РИА «Новости» .

«Въездной туризм: достижение безвизового режима с Китаем, Саудовской Аравией и Малайзией в ближайшее время», — говорится в материалах.

Упрощение визового режима позволит привлечь дополнительно два миллиона иностранных туристов. К 2030 году число въездных турпоездок предполагается увеличить до 16 миллионов. Сейчас этот показатель составляет пять миллионов.

Мишустин в ходе сессии также напомнил о заявлении президента Владимира Путина, сделанном на прошлой неделе на «Валдае». Российский лидер объявил, что Москва в качестве ответного шага готовится ввести безвизовый режим для граждан КНР.

Ранее соруководитель комитета по въездному туризму Российского союза туриндустрии Александр Мусихин спрогнозировал увеличение турпотока между Россией и Китаем на 25% в случае введения безвиза.