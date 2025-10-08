Фейк: россиянам запретят ездить в Турцию и другие страны НАТО

Россиянам якобы запретят посещение Турции и других стран НАТО. Такую информацию распространили Telegram-каналы, чьи авторы не учли, что речь идет только о частной инициативе.

Фейк

Отдых в Турции и поездки в европейские страны НАТО станут запретными для россиян . Это будто бы необходимо, чтобы прекратить финансовую поддержку государств альянса, защитить сограждан от чрезвычайных ситуаций, а также дать дополнительный стимул развитию внутреннему туризму.

Правда

Предложение о запрете туристических поездок в страны НАТО составила общественная организация «Ветераны России». Авторы идеи заявили, что пока готовы только направить инициативу в Госдуму для рассмотрения.

Это исключительно частная инициатива, которая не представляет позицию государства. Никаких официальных законопроектов с запретом на выезд в страны НАТО не существует и разработка над ними не идет.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян заявил, что идею невозможно реализовать даже гипотетически.

«У нас половина стран, куда сейчас едут наши клиенты, — либо ассоциированные члены, либо там есть военные базы США», — пояснил он.

Представитель АТОР дал понять, что идея общественников не имеет ничего общего с реальным развитием туристической отрасли.

При этом предложение «Ветеранов России» использовали в своих целях владельцы Telegram-каналов и сообществ в социальных сетях, используя провокационные заголовки, чтобы привлечь внимание пользователей. Это создает ложное представление и маскирует частные инициативы с официальной позицией государства.

