Предъявите ваши пальчики. Зачем Турции собирать биометрию туристов

В Турции решили изменить правила въезда для туристов и начать сбор биометрии со всех иностранцев. Предполагается, что обязательную процедуру дактилоскопии на турецкой границе придется проходить с 2026 года. Как эта мера повлияет на турпоток, в том числе из России — в материале 360.ru.

О готовящемся нововведении заявил министр внутренних дел Али Ерликая газете Sabah. Он сослался на опыт подобной практики в других странах, в том числе Великобритании и США, и предупредил: отпечатки пальцев будут брать у каждого въезжающего в Турцию иностранца.

В АТОР напоминали, что саму концепцию сбора биометрических данных в стране обсуждают уже не первый год. Турецкий МВД еще в начале 2022-го сообщал, что систему запустили как на местном, так и в некоторых случаях на национальном уровне.

Пока что подробностей о том, как именно ее собираются использовать и когда внедрят полноценно, нет. До сих пор все сообщения по этой тематике касались контроля миграции из соседней Сирии. Сроки по началу сбора отпечатков пальцев пока не утвердили и вполне могут скорректировать.

Турция, по данным местных СМИ, стала седьмым государством в мире, разработавшим и выпустившим собственную систему биометрии. Ей занималась компания Biyoteksan при поддержке Havelsan. Не исключено, что позже к отпечаткам пальцев добавят распознавание лиц, отпечатков ладоней, голоса и радужной оболочки глаза.