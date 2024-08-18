Предъявите ваши пальчики. Зачем Турции собирать биометрию туристов
Турэксперт Мкртчян: сбор биометрии при въезде в Турцию нужен для безопасности
В Турции решили изменить правила въезда для туристов и начать сбор биометрии со всех иностранцев. Предполагается, что обязательную процедуру дактилоскопии на турецкой границе придется проходить с 2026 года. Как эта мера повлияет на турпоток, в том числе из России — в материале 360.ru.
О готовящемся нововведении заявил министр внутренних дел Али Ерликая газете Sabah. Он сослался на опыт подобной практики в других странах, в том числе Великобритании и США, и предупредил: отпечатки пальцев будут брать у каждого въезжающего в Турцию иностранца.
В АТОР напоминали, что саму концепцию сбора биометрических данных в стране обсуждают уже не первый год. Турецкий МВД еще в начале 2022-го сообщал, что систему запустили как на местном, так и в некоторых случаях на национальном уровне.
Пока что подробностей о том, как именно ее собираются использовать и когда внедрят полноценно, нет. До сих пор все сообщения по этой тематике касались контроля миграции из соседней Сирии. Сроки по началу сбора отпечатков пальцев пока не утвердили и вполне могут скорректировать.
Турция, по данным местных СМИ, стала седьмым государством в мире, разработавшим и выпустившим собственную систему биометрии. Ей занималась компания Biyoteksan при поддержке Havelsan. Не исключено, что позже к отпечаткам пальцев добавят распознавание лиц, отпечатков ладоней, голоса и радужной оболочки глаза.
«Срисуют» четыре пальца
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян в беседе с 360.ru еще раз обратил внимание, что мера коснется всех, кто приезжает в Турцию. Неважно, приехал турист из Франции, Новой Зеландии, России или Грузии.
«Второе: сейчас работают на тем, чтобы это было очень быстро, чтобы очереди увеличились несильно», — пояснил он.
Мкртчян добавил, что туристов обяжут сдавать отпечатки больших и указательных пальцев обеих рук. Времени на процедуру должно уходить немного, а ее цель — проверить, не входит ли иностранец в так называемый турецкий блэк-лист.
В блэк-листе сейчас около полутора тысяч россиян. Вы же понимаете, чем это вызвано? Многие люди нашкодили в Турции и попали в [него]. Въезд в страну им запретили.
Алексан Мкртчян
вице-президент Альянса турагентств России
Сейчас те, чьи имена оказались в стоп-листе, вполне могут сменить имя и фамилию и снова вернуться в Турцию. Чтобы пресечь такую возможность, обратил внимание собеседник 360.ru, и нужна дактилоскопия.
Заранее сдать отпечатки не выйдет
Проходить процедуру придется именно на границе. Аналогичный порядок действует при въезде, например, в Объединенные Арабские Эмираты или Таиланд, страны Шенгенской зоны. Мкртчян заметил, что заранее «сдать пальчики» невозможно.
Никаких Америк Турция не открывает. Это сделано с целью повышения безопасности приезжих, чтобы в Турции не было тех, кто нежелателен для въезда в страну.
Алексан Мкртчян
По словам эксперта, время прохождения паспортного контроля с учетом нововведения увеличится, но несильно — примерно на 10%. К оттоку туристов это тоже не приведет.
«Мы же видим постоянный рост турпотока россиян в тот же Таиланд или ОАЭ, где ввели дактилоскопию. Да и, кстати, в Европу [отмечаем] в этом году безумный рост поездок россиян, хотя там тоже надо „сдавать пальчики“», — сказал Мкртчян.
Причину того, что в Турции затянули с введением сбора биометрических данных приезжих, он объяснил большим объемом работ и их немаленькой стоимостью.
«Это дорого, надо запустить общую систему, на всех пропускных пунктах поставить эти аппараты, сделать систему базу данных. Знаете, какая работа для айтишников — это миллионы долларов, не пять копеек», — заключил собеседник 360.ru.