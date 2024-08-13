Россиянина с просроченной на четыре года визой задержали в Таиланде

Занимающегося бродяжничеством и просившего еду россиянина задержали на популярном у туристов острове Панган в Таиланде. В ходе допроса полиция выясняла, что иностранец просрочил туристическую визу на четыре года. Об этом сообщила газета The Bangkok Post .

С жалобой к правоохранителям обратились местные жители, которым надоел постоянно просящий деньги и пищу иностранец.

После задержания туристическая полиция заявила, что мужчине 56 лет. У него есть гражданство Канады и России. В Таиланд он заехал 19 февраля 2020 года по 30-дневной визе, вклеенной в российский паспорт. После предъявления обвинения в нарушении туристического режима россиянина передали в руки правоохранительных органов.

В середине июля этого года власти Таиланда объявили о готовности подписать соглашение с Россией о введении безвизового режима для туристов на срок до 60 дней. По словам премьер-министра королевства Сеттхи Тхависина, это решение принесет пользу в долгосрочной перспективе.