Россияне начали чаще путешествовать за границу

Россияне начали чаще отдыхать за границей, рост доли зарубежных заказов увеличился на 53%. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Представители сервиса отметили, что наиболее увеличился спрос на поездки в Венгрию и Филиппины: в эти страны осенью отправятся в четыре раза больше туристов из России.

Кроме того, еще в 2,5 раза больше запланировано поездок в Грецию, а популярность Японии, Вьетнама, Португалии и Франции среди соотечественников выросла вдвое.

Также россияне стали чаще путешествовать в Южную Корею (+17%), Грузию (+21%), Испанию (+36%), Италию (+38%), Узбекистан (+40%) и Китай (+41%).

Ранее руководитель турфирмы Наталия Ансталь успокоила россиян и заверила, что страх лишиться туристов не позволит Турции отказаться от полюбившейся многим системы «все включено».