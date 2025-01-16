Мазут утянул на дно черноморские курорты. Где теперь отдыхать

Черноморское побережье продолжают очищать от мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. В Анапе волны все еще выносят на пляжи мелкие фракции топлива, которые собирают волонтеры. Такую же работу выполняют в Крыму и Севастополе. Разлив едкого вещества поставил отдых россиян под вопрос, но многие уже строят планы на майские каникулы. Успеют ли к этому времени полностью очистить черноморское побережье и куда еще можно отправиться позагорать — в материале 360.ru.

Когда восстановится побережье Черного моря после катастрофы?

Находящиеся на черноморском побережье волонтеры и специалисты уже убрали значительную часть загрязнений, но в ближайшие два или три месяца работы не прекратятся. Причем речь идет только о видимой части вытекшего из танкеров мазута, так как тяжелые фракции топлива остались на дне акватории. Об этом 360.ru рассказал председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50» Анатолий Баташев.

Он не исключил, что на пляжах Анапы и в районе Керчи, где разливы топлива оказались самыми крупными, мазут продолжит подниматься и в летний период.

Фото: news.ru / Global Look Press

Он добавил, что очистка галечных пляжей Крыма намного сложнее, чем песочных. Поэтому есть большая вероятность, что Роспотребнадзор по итогам экспертиз не позволит некоторым пляжам открыться. «Куски мазута продолжат приплывать регулярно, но количество пляжей позволит купаться в Черном море. Такого, что курортный сезон сорвется нет. Другое дело, что если вы сейчас думаете, куда поехать отдыхать, то лучше предпочесть те пляжи, которые не пострадали, потому что в ближайшие два года остатки токсичных веществ останутся и в песчаной, и в водной части», — заявил Баташев.

Фото: news.ru / Global Look Press

Эколог подчеркнул, что предварительные результаты о ситуации в Черном море появятся в апреле, когда специалисты откачают мазут из танкеров и проведут экспертизы, включая донные. Тогда уже можно будет говорить о том, какой уровень вреда остался после катастрофы.

Исходя из текущей ситуации можно сказать, что ущерб природе причинен колоссальный, но и работы, которые там развернули, тоже очень большие. Сейчас побережье чистят достаточно хорошо. Другое дело, что туда приносит дополнительно мазут, то есть это такая вредная субстанция, которая всплывает из раза в раз. Потребуется много времени, чтобы море очистилось. Анатолий Баташев Председатель Московской областной экологической общественной организации «Экосила 50»

Собеседник 360.ru добавил, что сейчас работы по очистке пляжей ведутся неплохо силами волонтеров и специалистов на местах. Для того, чтобы быстрее достичь нужного эффекта, требуется вмешательство федерального правительства. По словам Баташева, кабмину нужно срочно найти крупного подрядчика, который загонит на побережье группировку тяжелой техники, чтобы ускорить работы. Такой же договор нужен с компанией, которая займется подъемом потерпевших крушение танкеров.

Фото: news.ru / Global Look Press

«Честно говоря, это неправильно, когда все переложили на волонтеров, которые делают львиную долю работы. Поэтому важно ускорить процедуры контрактования Еще одна важная вещь — наградить волонтеров, за работу в отравленном воздухе. Они очень сильно повредили здоровье» — добавил эколог.

Владельцы небольших отелей и бизнесов на побережье объединились с волонтерами и провели грандиозную работу, на отведенных им участках. Участники скоординировали людей, организовали обеды и места размещения для тех, кто приехал издалека, открыли сбор средств.

Фото: news.ru / Global Look Press

«Там огромная работа ведется силами общественности, поэтому сейчас важно эту общественность усилить какими-то правительственными решениями. Сейчас многое принимается, много делается, но некоторые вещи нужно делать чуточку быстрее», — пояснил Баташев. По его мнению, самым правильным станет решение перевести очистку побережья на круглосуточный режим на время курортного сезона, чтобы специалисты мгновенно собирали все, что волны выбросят на берег.

Чем опасен мазут для человека?

Если выбросы мазута в акватории Черного моря продолжатся в течение летнего периода, то погружаться в воду станет опасно для здоровья. Пары топлива содержат углеводороды, которые вызывают отравление, проявляющееся в виде головной боли, тошноты и слабости.

Контакт с кожей грозит химическими ожогами. Кроме того, содержащийся в мазуте бензол способен проникать в организм через дыхательные пути и кожу. Если же частица топлива попала в организм с водой через рот, то она наносит вред слизистой желудка и поражает внутренние органы.

Фото: news.ru / Global Look Press

По данным краснодарского Минздрава, с 18 декабря медицинская помощь понадобилась 146 людям, занятым на очистке побережья. Для троих контакт с мазутом закончился госпитализацией. Сейчас их уже выписали и угрозы для их здоровья нет. С самого начала работ на пляжах развернули шесть фельдшерско-акушерских пунктов для оказания помощи, также мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края, чьи специалисты регулярно патрулируют береговую линию, чтобы оперативно прийти на помощь.

Где можно отдыхать после катастрофы на Черном море?

От разлива мазута пострадало не все побережье Черного моря. Для россиян остались доступны пляжи Сочи. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов в комментарии RTVI. Он пояснил, что речь идет об участках краснодарского побережья, находящихся дальше Анапы. Там больших выбросов мазута не фиксировали.

Фото: news.ru / Global Look Press

Арапов добавил, что оставшееся в море нефтяное пятно ветер унес к побережью Крымского полуострова. Поэтому есть надежда, что пляжи Сочи останутся нетронутыми.

Падение интереса россиян к отдыху на черноморском побережье в основном коснулось только Анапы. Об этом в комментарии 360.ru заявила руководитель турагентства Go Travel Наталия Ансталь.

Фото: news.ru / Global Look Press

Она подчеркнула, что город от крушения танкеров пострадал сильнее всего. Многие не захотели рисковать и купаться в море, где произошел разлив нефти.

«Никто не знает, какой эффект на человека это может оказать, поэтому люди из-за этой ситуации отказываются ехать в Анапу, но в целом Сочи, Крым, Геленджик пользуются популярностью», — заявила Ансталь.

Фото: news.ru / Global Look Press

Многие уже начали оформлять брони на предстоящие майские праздники. Но несмотря на то, что основной упор делается на заграничные курорты, про Россию тоже никто не забывает. «Будем честны, у большинства россиян нет загранпаспортов. Кроме того, некоторые люди из-за работы не могут выехать за границу, но также хотят отдохнуть у моря. Поэтому выбирают или черноморские курорты или побережье Балтийского моря», — заявила Ансталь.

Альтернативы отдыху на Черном море

Турция уступила Египту

Россияне охладели к турецким курортам. Это видно по количеству желающих отправиться на отдых. По словам Ансталь, это связано с курсом евро, от которого зависят цены на путевки в Турцию. Теперь самым популярным местом отдыха стал Египет, который старательно демпингует цены.

«Если взять отель в Египте и взять отель в Турции, то за одну и туже сумму это абсолютно разные отели. В Египте качество, хорошее питание, отличное море, хорошее обслуживание за 300 тысяч рублей. В Турции за эти же деньги мы с большой натяжкой бы нашли хороший отель», — рассказала руководитель турфирмы.

Фото: XinHua / Global Look Press

Еще Египет предлагает гостям Красное море, которое особенно любят дайверы. Также популярность Турции подорвал интерес россиян к Объединенным Арабским Эмиратам.

В 2024 году какой-то некий культ случился Арабских Эмиратов, поскольку каждый второй или же третий хотел поехать в Дубай, посмотреть сам город, погулять по Марине и в целом ощутить эту страну на себе. Поэтому Турция немножко отошла на второй план в любом случае. Наталия Ансталь Руководитель турагентства Go Travel

Собеседница пояснила, что этим летом поездка в Дубай для родителей и двух детей обойдется от 300 тысяч рублей на неделю с остановкой в отеле на четыре звезды.

«Если мы рассматриваем отель выше классом или для большой семьи, то приходим к достаточно большим суммам, которые кажутся просто неподъемными. Поэтому на смену тут же приходит Египет с более дешевыми отелями», — подчеркнула турагент.

Фото: XinHua / Global Look Press

Она не исключила, что Турция захочет вернуть российских туристов, потому что приезжающие на отдых европейцы не тратят столько денег. «Российский турист никогда не скупится на отдыхе. Хотим экскурсию? Пожалуйста, давайте. Нужно вот это? Пожалуйста, давайте. Тут купим, здесь купим, там оплатим», — заявила она. Ансталь допустила, что турецкие отельеры пересмотрят свой подход к ценообразованию.

Другие популярные направления

В прошлом году самыми популярными направлениями для отдыха среди россиян стали Таиланд, Вьетнам и Мальдивские острова. По мнению Ансталь, этот топ сохранится и в 2025 году. Кроме того, начался спрос на Китай, который российские туристы начали открывать для себя.

«Таиланд тоже никуда не денется, исходя из того, что все эти направления стараются улучшать качество предоставляемых услуг, качество номерных фондов, это опять тоже же влияет на то, что к ним идет такой большой поток туристов», — добавила представитель туроператора.

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Среди новых направлений туристы интересуются Сейшельскими островами, Бали и Гоа. «Бали набирает обороты из-за прямых рейсов. Не все готовы лететь с пересадками. Для кого-то это очень тяжело, а кто-то очень боится летать. Но здесь прямой рейс», — отметила турагент.

Сейшельские острова отпугивают своей стоимостью, но пользуются спросом среди туристов, которые не жалеют денег на отдых.

Фото: http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Гоа, как и в целом Индия, по словам Ансталь, не для всех. В отличие от Таиланда с развитой инфраструктурой европейского уровня, этот отдых для тех, кто любит наслаждаться природой. «Индия — это релакс, это океан, где можно сидеть и наблюдать закаты. Но у кого-то страна вызвала негативную реакцию из-за грязи, бедности мусора и бродячих коров. Здесь пока не попробуешь один раз не узнаешь», — сказала собеседница 360.ru.

Новые направления для отдыха

Опытные путешественники ищут для себя страны, в которых они еще не были. Сейчас многие россияне интересуются Марокко, Маврикием, Венесуэлой и Танзанией.

«Здесь говорить какие-то прям точные суммы на неделю, на майские сложно, потому что по некоторым направлениям еще не заявлены полетные программы, но в целом я могу сказать, что если мы опять же рассмотрим семью, то здесь прям супер дешево не будет. То есть в 150 тысяч рублей мы не уложился точно, но в 250 тысяч вполне», — уточнила Ансталь.

Фото: http://imagebroker.com/#/search/ / Global Look Press

Окончательная сумма зависит от курса рубля, поэтому цены на путешествия сейчас динамичны и меняются практически каждый день.

Куда поехать в России на майские праздники и летом?

Среди внутренних направлений для путешествий первенство удерживают Калининград и Карелия. Республика особенно популярна у семей с детьми, потому что там есть, что посмотреть и где погулять.

«Сюда же можно включить Дагестан — направление, которое притягивает многих. По ценам дешевле, но опять же все зависит от условий и дат. На майские праздники цены самые высокие», — предупредила Ансталь.

Фото: news.ru / Global Look Press

Она добавила, что пакетные туры сохранили свою популярность. Еще остались люди, которые не готовы заморачиваться с покупкой авиабилетов и оформлять бронь в отеле. Кроме того, в последнее время участились случаи, когда туристы сталкиваются в овербукингом в местах, где планировали остановиться. В этом случае приходится искать новые места для ночлега прямо на месте. Обычно после подобного они пользуются услугами туристических агентств, где есть гарантия.