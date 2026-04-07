Самым бюджетным российским городом для отдыха в мае стал Тамбов

Самым доступным для отдыха на майские праздники российским городом в 2026 году стал Тамбов. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса OneTwoTrip.

Платформа составила рейтинг на основе средней минимальной стоимости перелета в одну сторону на одного человека и средней минимальной цены за ночь в трехзвездочном отеле.

Тамбов занял первую строчку с перелетом за 7,1 тысячи рублей и ночью в гостинице за 3,8 тысячи. В десятку наиболее бюджетных направлений также вошли Вологда, Калуга, Чебоксары, Ярославль, Кировск, Саратов, Москва, Самара и Казань.

Ранее стало известно, что в Москве и Подмосковье вырос спрос на бюджетное жилье для отдыха. Туристический поток в столичном регионе вырос на 6% год к году.