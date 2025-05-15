Юрист Русяев рассказал о возможности быстрого оформления загранпаспорта

Срочное лечение за границей или болезнь родственника являются причиной для оформления загранпаспорта в течение трех дней. Об этом рассказал юрист Илья Русяев в интервью «Москве 24» .

Базовый срок изготовления документа — один месяц при условии подачи заявления по месту постоянной регистрации. Гражданам, которые обратились не по прописке, а также тем, кому доверяли сведения особой важности, загранпаспорт делают до трех месяцев. Это правило действует и при подаче заявки в консульстве за рубежом, уточнил специалист.

По закону, экстренный порядок оформления предусмотрен для тех, кто нуждается в срочном лечении за границей, или у кого тяжело болеет или умер близкий родственник за рубежом. В этом случае достаточно представить телеграмму из морга, письмо из клиники или приглашение от больницы, чтобы подразделение выдало загранпаспорт в течение трех рабочих дней с момента приема документов.

Такие правила распространяются как на пятилетний паспорт, так и на десятилетний с биометрией. Еще ускорить процесс помогает электронная подача: можно загрузить анкету через портал «Госуслуги».