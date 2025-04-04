Сегодня 06:20 Мальдивы, Алтай и Армения: куда слетать на майские праздники без виз и прямым рейсом? 0 0 0 Фото: www.globallookpress.com Путешествия

Еда

Армения

Отдых

Праздники

Турция

Природа

Путешествия

Куба

Туризм

Визы

Шри-Ланка

Экскурсии

Отели

Отпуск

Сочи

Абхазия

Памятники

Сербия

Минск

ОАЭ

Трансферы

Китай

Узбекистан

Черногория

Красота

Калининград

Катар

Стамбул

Вьетнам

Архитектура

СНГ

С приближением майских праздников россияне задумываются о быстром и комфортном отдыхе. 360.ru собрал направления с безвизовым въездом или упрощенным оформлением, где теплое море и экзотика доступны уже сейчас. Прямые рейсы и выгодные цены позволят улететь даже в последний момент — главное, успеть забронировать билеты.

Турция Температура моря: +20...+23

Воздух: +26

Стоимость тура: от 600 долларов (около 50 тысяч рублей)

Виза: не требуется (60 дней)

Плюсы: идеально для семей с детьми (развлечения, русскоговорящий персонал), развитая инфраструктура, доступные цены

Минусы: ограниченный выбор курортов (Стамбул, Анталия, Кемер) Март и апрель в Турции — время пробуждения природы. К маю температура воздуха прогревается до +25...+27, но вечера остаются прохладными (+15...+18). Море (+20...+23) подходит для закаливания, но не для долгого купания. Это идеальный период для экскурсий: толп туристов еще нет, а древние памятники доступны без очередей. В отелях действуют скидки до 40%, а местные рынки заполнены свежими фруктами. К середине мая курорты Анталии и Кемера оживают: открываются аквапарки, стартуют детские анимационные программы.

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Турция заслуженно стала одним из самых популярных мест для отдыха среди россиян. Анталия и Стамбул предлагают множество развлечений, начиная от пляжного отдыха до исторических экскурсий и гастрономических наслаждений. Минимальная стоимость туров начинается от 50 тысяч рублей на человека на короткий срок поездки и может достигать космических размеров, если вы выбираете персонализированный сервис, перелеты бизнес-классом и отдых на просторных роскошных виллах», — рассказала 360.ru основатель туристической компании Alsutravel.ru Алсу Андрушко. Куба Температура моря: +27

Воздух: +23...+34

Стоимость тура: от 820 долларов (около 70 тысяч рублей)

Виза: не требуется (30 дней)

Плюсы: белые пляжи, бесплатный отдых для детей до 12 лет

Минусы: 11-часовой перелет, опасные морские обитатели Март–май — сухой сезон с минимальной влажностью. Днем +28...+30, ночью +22. Море (+26...+27) спокойное, но на диких пляжах (Плайя-Эсмеральда) встречаются медузы. В Гаване стартует фестиваль «Лас-Камарас» с уличными танцами и джазовыми концертами. Цены на туры снижаются на 15%, но к маю растут из-за наплыва туристов из Канады. Мальдивы Температура моря: +29...+30

Воздух: +28...+30

Стоимость тура: от 1800 долларов (около 150 тысяч рублей)

Виза: не требуется (90 дней)

Плюсы: белоснежные пляжи, люксовые отели

Минусы: сезон дождей, острые блюда Май — начало сезона дождей, но осадки кратковременны (15–20 минут в день). Температура воды (+29...+30) и воздуха (+30°) идеальны для дайвинга: видимость до 40 метров, а рифы кишат мантами и черепахами. На локальных островах (Маафуши, Тулду) цены на бунгало падают до 80 долларов (примерно 6,5 тысячи рублей) за ночь. Минус — высокая влажность (85%), из-за которой вещи в номерах могут отсыреть.

На Мальдивах вы сможете расслабиться и забыть о городской суете, наслаждаясь великолепием первозданной природы. Стоимость туров на Мальдивы может сильно варьироваться в зависимости от сезона, продолжительности пребывания и уровня комфорта. При бронировании заранее цены начинаются от 150 тысяч рублей за неделю на человека, включая авиаперелет и проживание в отеле среднего класса. Алсу Андрушко

Кроме того, эксперт предложила отправиться в европейские страны, куда можно попасть без визы и которые также подарят незабываемые впечатления. Белград и Черногория Белград — столица Сербии и «сердце Балкан» — идеален для спонтанных путешествий. Для россиян действует безвизовый режим (до 30 дней), а прямые рейсы Air Serbia из Москвы занимают 3,5 часа. В Белграде стоит исследовать крепость Калемегдан с панорамой Дуная, погрузиться в атмосферу богемного квартала Скадарлия и попробовать традиционные блюда, такие как караджорджева шницла, в местных кафе.

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press / www.globallookpress.com

Маршрут из Белграда в Черногорию начинается с живописной поездки на автомобиле через горные перевалы (шесть-восемь часов) или автобусного путешествия в курортные города Будву и Тиват. Бирюзовые воды Адриатического моря с чистыми галечными пляжами и уединенными бухтами станут идеальным завершением пути. Для комфорта собеседница 360.ru порекомендовала индивидуальный трансфер — он позволит насладиться пейзажами без спешки. Это направление сочетает доступность, культурное наследие и природные красоты, а отсутствие визовых барьеров упрощает планирование. Черноморское побережье: Сочи и Абхазия Если вы хотите поддержать отечественный туризм или у вас нет загранпаспорта, отправляйтесь в Сочи. Здесь вас ждут современные отели, санатории, местная кухня и культурные события уровня столичных. Отдохнув на черноморских пляжах, съездите в Абхазию — всего два-три часа на автомобиле через горные перевалы, и вы окажетесь среди чистых пляжей и величественных гор.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

«Это идеальное место для поддержки отечественного туризма, ведь здесь вы найдете современные отели, семейные санатории, разнообразие местной кухни и множество культурных мероприятий, которые не уступают столичным и европейским курортам по сервису и иногда стоимости», — отметила Алсу Андрушко. Калининград: европейский шарм в России Уже были в Сочи? Откройте Калининград — город с европейской архитектурой и богатой историей. Прогуляйтесь по улочкам, напоминающим Восточную Пруссию, посетите Кафедральный собор с органными концертами и попробуйте блюда, сочетающие немецкие и русские традиции. Балтийское побережье с дюнами и сосновыми лесами завершит образ идеального отпуска. Алтай: горы, реки и цветущие долины В мае Алтай преображается: склоны покрываются ковром из маральника, а Телецкое озеро отражает заснеженные вершины. Это время для треккинга, сплавов по Катуни и знакомства с культурой местных народов. Средняя стоимость тура — от 77 тысяч рублей на человека плюс перелет.

«Посещение Алтая — это отличная возможность познакомиться с культурой и традициями местных народов, которые сохраняют свою самобытность и приветствуют гостей с теплом и радушием. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и вдохновение», — рассказала Андрушко. Другие направления Помимо перечисленных, остается еще множество направлений, которыми можно удачно воспользоваться в майские праздники, особенно, если начать подготовку заранее: Страны Персидского залива: ОАЭ, Катар, Оман (прямые рейсы из России);

Юго-Восточная Азия: Вьетнам, Китай, Шри-Ланка. Отдельно стоит упомянуть страны СНГ, в которых также можно отлично провести время: Белоруссия Температура воздуха: +15...+20.

Виза: не требуется.

Плюсы: замки (Мир, Несвиж), Беловежская пуща.

Минусы: мало пляжных курортов. Май в Белоруссии — пора цветения. Температура воздуха +15...+20 подходит для прогулок по Минску, посещения замков в Мире и Несвиже. В лесах Беловежской пущи просыпается природа, а цены на экскурсии остаются низкими. Попробуйте драники и крамбамбулю в аутентичных кафе. Казахстан Температура воздуха: +20...+25.

Виза: не требуется.

Плюсы: горы Алматы, космодром Байконур, современный Нур-Султан.

Минусы: большие расстояния между городами. В мае горы Алматы (+15...+20) покрываются зеленью — лучшее время для походов в ущелье Тургень или на озера Колсай. В степях зацветают тюльпаны, а Нур-Султан радует прогулками вдоль набережной Ишима. Цены на проживание на 20% ниже, чем летом. Узбекистан Температура воздуха: +25...+30.

Виза: не требуется.

Плюсы: Самарканд, Бухара, плов и восточные базары.

Минусы: жара в пустынных регионах. Май — пик цветения в Самарканде и Бухаре. Улицы городов утопают в аромате роз, а древние медресе особенно живописны на фоне голубого неба. Ночью прохладно (+15), что идеально для вечерних чаепитий на террасах. Цены на туры снижены на 15% перед летним наплывом. Армения Температура воздуха: +20...+25.

Виза: не требуется.

Плюсы: Ереван, монастыри Гегард и Нораванк, озеро Севан.

Минусы: горные дороги. Май в Армении — время цветения абрикосовых садов. Озеро Севан прогревается до +18...+20, привлекая любителей пикников. В Ереване стартуют фестивали уличной еды, а в монастырях Гегард и Хор Вирап почти нет туристов. Цены на винные туры падают на 25% после пасхального бума. Армения манит историей и гастрономией. В Ереване можно попробовать лаваш с хашламой, а в окрестностях — увидеть древние монастыри на фоне Арарата.

Фото: GTW/imageBROKER.com / www.globallookpress.com

Армения — это соединение исторической значимости и богатств культурного наследия. Ереван подарит своим гостям незабываемые прогулки, сказочные виды и, конечно, впечатляющую армянскую кухню, известную своей богатой палитрой вкусов. Алсу Андрушко

Майские праздники — время открывать новые горизонты. Выбирайте направление, вдохновляйтесь культурами и отдыхайте без лишних хлопот!