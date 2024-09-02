«Кубань, Турция, Кавказ». Россиянам назвали самые популярные курорты в сентябре и октябре

Летний спрос на российские отели за год вырос почти на треть. Самыми востребованными по количеству бронирований стали Москва, Санкт-Петербург и Казань, сообщил РБК , а также курорты Краснодарского края, Калининград, Рязань. Но с приходом осени страсть россиян к путешествиям не угасает. Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин рассказал 360.ru, куда путешественники чаще всего отправляются во время похолодания.

«Более чем достаточно направлений. До ноябрьских праздников еще есть бархатный сезон — сентябрь-октябрь — на побережье. Абсолютное большинство внутри страны по-прежнему едет в Краснодарский край — это Сочи, Анапа, Геленджик. В Крым повысились в этом году потоки. Такая тенденция продолжится до середины октября как минимум», — отметил он.

Приятные бонусы

Во время осенних школьных каникул наберут популярность экскурсионные туры по центральной части России: Золотое кольцо, Серебряное ожерелье, Санкт-Петербург и регионы Северо-Запада входят в пятерку по объему туров. Отдельно можно выделить Москву, куда организуют и деловые, и культурно-познавательные поездки.

Одним из популярных направлений остается Северный Кавказ. Причем не только Дагестан, но и Кабардино-Балкария, Северная Осетия.

«Минеральные Воды загружаются постоянно в течение всего года, и осень не предел», — добавил эксперт.

Приятный бонус — с 1 октября цены на отели, как правило, снижаются.

Заграничье

Среди поездок за рубеж в лидерах Турция. До октября там длится пляжный сезон.

«Инфраструктура с бассейнами, залами, объектами досуга очень располагает к тому, чтобы осенью туда поехать. Но вырываются в лидеры и [Объединенные] Арабские Эмираты, где уже не так жарко, они востребованы именно в осенне-зимний период. И в Таиланд увеличивается поток», — подчеркнул Барзыкин.

Не лишен популярности Египет.

Привет, сосед

С различными целями россияне едут и в страны ближнего зарубежья к соседям: в Белоруссию, Абхазию, Казахстан, Узбекистан.

«В целом на внутреннем рынке поток за год вырос на 15-17%, и в осенний период тенденция продолжится. На выездном рынке пока доковидного периода не достигли, но тем не менее тоже в целом рост — более 15%, а у организованных туров — 30% и более. <…> Сегодня более 45 прямых назначений авиа из России доступны для выездного рынка», — объяснил Барзыкин.

Ранее президент Владимир Путин рассказал о сумасшедших темпах развития внутреннего туризма. Он отметил, что в стране работает большая программа по гостеприимству.