Путин рассказал о сумасшедших темпах развития внутреннего туризма

В России внутренний туризм развивается сумасшедшими темпами. Об этом рассказал президент Владимир Путин на открытом уроке «Разговоры о важном» в школе № 20 имени Героев Отечества Кызыла. Его процитировало РИА «Новости» .

«У нас очень большая программа по гостеприимству так называемому, по развитию внутреннего туризма. Он развивается, внутренний туризм, сумасшедшими темпами», — подчеркнул он.

По его словам, количество туристов выросло в разы. Люди приезжают, чтобы отдохнуть и познакомиться с Россией, в том числе с Тувой. Он заметил, что туризм является одной из «фишек» республики, ведь в Туве самобытная культура и очень красивые ландшафты.

«Знаете, в мире не много таких уголков, как Тува», — добавил российский лидер.

Как сообщали ранее «Известия», Путин прибыл в Республику Тыва утром 2 сентября. В регионе он запланировал рабочие встречи, также глава государства посетит Президентское кадетское училище.