⛺Рюкзак, ботинки и палатка. Как собраться в поход и на чем нельзя экономить
Инструктор Епифанова рассказала, как правильно собраться в длительный поход
Настала самая благоприятная пора для выезда на природу. Теперь можно отправиться в лес, горы или на озеро с палаткой и заночевать в красивом месте. Что обязательно нужно с собой взять, как подготовиться к поездке новичку и превратить вылазку в удовольствие, а не мучение — в материале 360.ru.
Как подготовиться к отдыху в палатке или кемпинге
Перед походом нужно выбрать место для отдыха — оно должно быть удобным для установки палатки. Если вы предпочли кемпинг, место в нем лучше забронировать заранее.
Затем необходимо подготовить и закупить необходимое снаряжение. Кроме палатки, нужны рюкзак, спальный мешок (альтернативный вариант — одеяло и надувная подушка), коврик либо матрас для сна, фонарик, приспособления для готовки еды и посуда. Закупать много продуктов не стоит, особенно на пару дней.
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Не забудьте о защите от насекомых. От комаров можно приобрести спрей или крем, а от клещей лучше заранее сделать прививку.
Что взять в поход: список обязательных вещей
Однодневный поход-пикник
Для однодневного похода без ночевки не нужно много вещей. Требуются только перекус, плед, чтобы отдохнуть, дождевик и дополнительная одежда на случай дождя. И хорошее настроение!
Поход с ночевкой на два-три дня
Для более длительного отдыха на природе понадобится больше личных вещей и еды с водой. Помимо этого, следует захватить:
- рюкзак;
- спальник;
- пенную подстилку или матрас;
- фонарик;
- павербанк (внешний аккумулятор для телефона);
- полотенце;
- раскладной стул;
- одежду для сна;
- термобелье (если ночью обещают холодную погоду) и нижнее белье;
- носки;
- две пары штанов (одни на флисе — опять же, если синоптики прогнозируют холода);
- шорты.
Поход на неделю
Не лишним в походе будет дождевой чехол, чтобы прикрыть вещи от воды. Обязательно нужна одежда на все варианты погоды, рассказала 360.ru организатор активных туров и инструктор на маршрутах Анастасия Епифанова.
«Возьмите бутылку воды из легкого материала и прицепите к рюкзаку альпинистскими крючками вместе с кружкой, чтобы пить и не снимать тяжелую ношу. Купите головной убор, солнцезащитные очки, особенно они пригодятся в горах, солнцезащитный крем с фактором защиты 50», — добавила эксперт.
Если по ночам обещают не более 10 градусов выше нуля, есть вероятность, что для ночевки понадобится термобелье. Из одежды на такой случай можно взять шорты, две футболки, флисовую кофту и ультралегкий пуховик.
В горах пригодятся трекинговые палки. Можно и без них, но если у человека проблемы с коленями, то дополнительное снаряжение поможет снять нагрузку при подъемах и спусках.
Если вы идете в поход с гидом, то обычно он имеет при себе аптечку. Если человек отправляется в поход один, нужно брать с собой эластичный бинт, йод, обезболивающее, перекись, специфические лекарства при необходимости.
Анастасия Епифанова
Всегда нужно брать с собой, даже если вы идете с группой, так называемый набор КЛМН — кружка, ложка, миска, нож.
«Если идете в поход самостоятельно, позаботьтесь о горелке, котелке, кастрюле. Сейчас много алюминиевой, легкой, компактной и даже складывающейся посуды, вес рюкзака от этого не пострадает», — пояснила инструктор.
Поход на озеро или реку
К вышеперечисленным вещам следует добавить купальник, полотенце и легкие тапочки — на случай, если рядом со стоянкой будет озеро либо река. Можно захватить мыло или гель, чтобы заодно помыться.
Длительные пешие походы и в горы
Обязательный список вещей для недельного похода дополнится еще несколькими пунктами. С собой упакуйте:
- деньги;
- полностью заряженный телефон и павербанк;
- непромокаемые мешки;
- предметы личной гигиены;
- компас или карту;
- фотоаппарат.
Как выбрать снаряжение для похода
Палатка
Если это ваш первый поход, не стоит покупать слишком дорогую палатку. Выбирайте популярные фирмы из массмаркета, например Outventure или Quechua. Главное — обратить внимание на спецификации, почитать отзывы. Или можно просто одолжить палатку у друзей.
«Когда вы уже приобрели палатку, обязательно потренируйтесь ее собирать и разбирать дома или во дворе. Швы должны быть проклеены и проварены. Если швы прошиты, в палатку может попасть вода, из-за чего в дождь вы рискуете спать в луже», — пояснила Епифанова.
Одноместные палатки обычно достигают 90 сантиметров в ширину, двухместные — 140-155. Некоторые производители сейчас отходят от стандартов, поэтому за этим тоже нужно проследить, ведь в жилище меньших размеров будет неудобно спать.
Лучше выбирать более прочный полиэфирный материал. В названии палатки будет фигурировать приставка «поли». Нейлоновые и полиамидные изделия более растяжимые и менее устойчивы к ультрафиолетовому излучению.
«Рекомендую брать двухслойную палатку: первый слой — защита от влаги и ультрафиолета. Эта конструкция несколько тяжелее, зато она имеет „тамбур“, где будет возможность оставить грязные вещи и обувь», — уточнила эксперт.
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Обувь
Самое важное в походе — обувь. Она должна быть непременно трекинговой, то есть для путешествий по гористой местности.
Это могут быть как ботинки для горного хайкинга с хорошей фиксацией голеностопа, так и кроссовки, изготовленные из дышащей ткани. В них будет комфортно ходить даже в летнюю жару, в отличие от других ботинок или берцев.
«Необязательно покупать обувь из натуральных материалов. Синтетический быстрее сохнет, но в натуральном нога лучше дышит. В ботинках должна быть мембрана, самая известная — это Gore-Tex, а также фиксация голеностопа», — рассказала инструктор.
Выбирайте специализированную обувь, ведь ноги — это здоровье, на нем нельзя экономить. Чтобы сцепка с поверхностью была лучше, необходима жесткая подошва. Тогда можно будет долго идти по камням и не чувствовать их ступнями.
Во всех специализированных магазинах есть поверхность под углом, при примерке обуви лучше ее протестировать.
Рюкзак и спальник
Вторая важная вещь в походе — это рюкзак. Для одно- или двухдневного похода будет достаточно объема 60 литров.
Женский вариант должен весить не более 12 килограммов, а мужской вместе с палаткой — 15-16 килограммов.
«При выборе спальника нужно учесть температуру комфорта. Это будет зависеть от климата, в котором будет пройдет поход. То есть, если вы собираетесь туда, где температура будет минус 10, то ищите спальник с температурой комфорта минус 10 градусов», — уточнила инструктор.
Как превратить поход в удовольствие, а не мучения: советы новичкам
Чтобы поход доставил только удовольствие, а не проблемы, обязательно расскажите о своем маршруте родным и друзьям. Надевайте только яркие вещи, можно выбрать светоотражающие ткани. Тогда, если вы заблудитесь, будет легче найти вас с воздуха.
Внешний аккумулятор — павербанк — может выручить в условиях, когда вы находитесь вдали от цивилизации, а телефон сел.