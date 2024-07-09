Сегодня 17:33 ⛺Рюкзак, ботинки и палатка. Как собраться в поход и на чем нельзя экономить Инструктор Епифанова рассказала, как правильно собраться в длительный поход 0 0 0 Фото: Freepik Путешествия

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Настала самая благоприятная пора для выезда на природу. Теперь можно отправиться в лес, горы или на озеро с палаткой и заночевать в красивом месте. Что обязательно нужно с собой взять, как подготовиться к поездке новичку и превратить вылазку в удовольствие, а не мучение — в материале 360.ru.

Как подготовиться к отдыху в палатке или кемпинге Перед походом нужно выбрать место для отдыха — оно должно быть удобным для установки палатки. Если вы предпочли кемпинг, место в нем лучше забронировать заранее. Затем необходимо подготовить и закупить необходимое снаряжение. Кроме палатки, нужны рюкзак, спальный мешок (альтернативный вариант — одеяло и надувная подушка), коврик либо матрас для сна, фонарик, приспособления для готовки еды и посуда. Закупать много продуктов не стоит, особенно на пару дней.

Интересно Перед отдыхом на природе обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если ожидается дождь, понадобятся сменные вещи, дождевик, резиновые сапоги и теплое белье. Перед отдыхом на природе обязательно ознакомьтесь с прогнозом погоды. Если ожидается дождь, понадобятся сменные вещи, дождевик, резиновые сапоги и теплое белье.

Не забудьте о защите от насекомых. От комаров можно приобрести спрей или крем, а от клещей лучше заранее сделать прививку.

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Что взять в поход: список обязательных вещей Однодневный поход-пикник Для однодневного похода без ночевки не нужно много вещей. Требуются только перекус, плед, чтобы отдохнуть, дождевик и дополнительная одежда на случай дождя. И хорошее настроение!

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Поход с ночевкой на два-три дня Для более длительного отдыха на природе понадобится больше личных вещей и еды с водой. Помимо этого, следует захватить: рюкзак;

спальник;

пенную подстилку или матрас;

фонарик;

павербанк (внешний аккумулятор для телефона);

полотенце;

раскладной стул;

одежду для сна;

термобелье (если ночью обещают холодную погоду) и нижнее белье;

носки;

две пары штанов (одни на флисе — опять же, если синоптики прогнозируют холода);

шорты.

Поход на неделю Не лишним в походе будет дождевой чехол, чтобы прикрыть вещи от воды. Обязательно нужна одежда на все варианты погоды, рассказала 360.ru организатор активных туров и инструктор на маршрутах Анастасия Епифанова. «Возьмите бутылку воды из легкого материала и прицепите к рюкзаку альпинистскими крючками вместе с кружкой, чтобы пить и не снимать тяжелую ношу. Купите головной убор, солнцезащитные очки, особенно они пригодятся в горах, солнцезащитный крем с фактором защиты 50», — добавила эксперт.

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Если по ночам обещают не более 10 градусов выше нуля, есть вероятность, что для ночевки понадобится термобелье. Из одежды на такой случай можно взять шорты, две футболки, флисовую кофту и ультралегкий пуховик. В горах пригодятся трекинговые палки. Можно и без них, но если у человека проблемы с коленями, то дополнительное снаряжение поможет снять нагрузку при подъемах и спусках.

Если вы идете в поход с гидом, то обычно он имеет при себе аптечку. Если человек отправляется в поход один, нужно брать с собой эластичный бинт, йод, обезболивающее, перекись, специфические лекарства при необходимости. Анастасия Епифанова

Всегда нужно брать с собой, даже если вы идете с группой, так называемый набор КЛМН — кружка, ложка, миска, нож. «Если идете в поход самостоятельно, позаботьтесь о горелке, котелке, кастрюле. Сейчас много алюминиевой, легкой, компактной и даже складывающейся посуды, вес рюкзака от этого не пострадает», — пояснила инструктор.

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Поход на озеро или реку К вышеперечисленным вещам следует добавить купальник, полотенце и легкие тапочки — на случай, если рядом со стоянкой будет озеро либо река. Можно захватить мыло или гель, чтобы заодно помыться. Длительные пешие походы и в горы Обязательный список вещей для недельного похода дополнится еще несколькими пунктами. С собой упакуйте: деньги;

полностью заряженный телефон и павербанк;

непромокаемые мешки;

предметы личной гигиены;

компас или карту;

фотоаппарат.

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Как выбрать снаряжение для похода Палатка Если это ваш первый поход, не стоит покупать слишком дорогую палатку. Выбирайте популярные фирмы из массмаркета, например Outventure или Quechua. Главное — обратить внимание на спецификации, почитать отзывы. Или можно просто одолжить палатку у друзей. «Когда вы уже приобрели палатку, обязательно потренируйтесь ее собирать и разбирать дома или во дворе. Швы должны быть проклеены и проварены. Если швы прошиты, в палатку может попасть вода, из-за чего в дождь вы рискуете спать в луже», — пояснила Епифанова. Одноместные палатки обычно достигают 90 сантиметров в ширину, двухместные — 140-155. Некоторые производители сейчас отходят от стандартов, поэтому за этим тоже нужно проследить, ведь в жилище меньших размеров будет неудобно спать.

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Лучше выбирать более прочный полиэфирный материал. В названии палатки будет фигурировать приставка «поли». Нейлоновые и полиамидные изделия более растяжимые и менее устойчивы к ультрафиолетовому излучению. «Рекомендую брать двухслойную палатку: первый слой — защита от влаги и ультрафиолета. Эта конструкция несколько тяжелее, зато она имеет „тамбур“, где будет возможность оставить грязные вещи и обувь», — уточнила эксперт.

Интересно Лучше выбрать палатку в форме полусферы и с москитной сеткой. За счет обтекаемой формы на ней не будет скапливаться вода. Лучше выбрать палатку в форме полусферы и с москитной сеткой. За счет обтекаемой формы на ней не будет скапливаться вода.

Обувь Самое важное в походе — обувь. Она должна быть непременно трекинговой, то есть для путешествий по гористой местности. Это могут быть как ботинки для горного хайкинга с хорошей фиксацией голеностопа, так и кроссовки, изготовленные из дышащей ткани. В них будет комфортно ходить даже в летнюю жару, в отличие от других ботинок или берцев.

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«Необязательно покупать обувь из натуральных материалов. Синтетический быстрее сохнет, но в натуральном нога лучше дышит. В ботинках должна быть мембрана, самая известная — это Gore-Tex, а также фиксация голеностопа», — рассказала инструктор. Выбирайте специализированную обувь, ведь ноги — это здоровье, на нем нельзя экономить. Чтобы сцепка с поверхностью была лучше, необходима жесткая подошва. Тогда можно будет долго идти по камням и не чувствовать их ступнями. Во всех специализированных магазинах есть поверхность под углом, при примерке обуви лучше ее протестировать.

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Рюкзак и спальник Вторая важная вещь в походе — это рюкзак. Для одно- или двухдневного похода будет достаточно объема 60 литров. Женский вариант должен весить не более 12 килограммов, а мужской вместе с палаткой — 15-16 килограммов.

Фото: Freepik

«При выборе спальника нужно учесть температуру комфорта. Это будет зависеть от климата, в котором будет пройдет поход. То есть, если вы собираетесь туда, где температура будет минус 10, то ищите спальник с температурой комфорта минус 10 градусов», — уточнила инструктор.

Как превратить поход в удовольствие, а не мучения: советы новичкам Чтобы поход доставил только удовольствие, а не проблемы, обязательно расскажите о своем маршруте родным и друзьям. Надевайте только яркие вещи, можно выбрать светоотражающие ткани. Тогда, если вы заблудитесь, будет легче найти вас с воздуха. Внешний аккумулятор — павербанк — может выручить в условиях, когда вы находитесь вдали от цивилизации, а телефон сел.