25 апреля 2025 12:36 Кровососы в деле. Как защитить себя и близких в сезон клещей Инфекционист Меньшиков рассказал, как не стать жертвой клеща 0 0 0 Фото: Elena Mayorova/Global Look Press / www.globallookpress.com Здоровье

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C приходом долгожданного тепла в России начался сезон активности клещей: после зимовки они особенно голодные и злые. Укус этих насекомых, уже выявленных в парках «Сокольники», «Лосиный остров», «Измайлово», «Кусково» и «Серебряный бор», может привести к тяжелому заболеванию, инвалидности и даже смерти. Как защитить себя и что делать, если клещ все же присосался, узнал 360.ru.

Когда появляются клещи и где их легче всего встретить Клещи — представители подкласса членистоногих из класса паукообразных — имеют овальное тело с лапками, их длина составляет от 1,3 до 5,1 сантиметра. Она зависит от того, как давно насекомое питалось. Сразу после «обеда» туловище насекомого может достигать размеров фасолины. Иногда клещей путают с жуками, поэтому необходимо помнить, что у них нет крыльев и усиков. «Оригинал» также можно отличить по количеству лапок — их всегда шесть. Жуки передвигаются в основном группами, а клещи — одиночки. «Когда родители с детьми идут в лес, они должны знать, как выглядит клещ. Иначе лучше не подвергать себя риску», — рассказал 360.ru технолог и дезинфектор Службы санитарной оценки объектов Алексей Меньшиков.

Фото: IMAGO / Jan Eifert / www.globallookpress.com

Клещи появляются сразу после таяния снега. В Центральной России начало сезона их распространения приходится на май и июнь. Чаще всего эти кровососущие водятся в тенистых и влажных местах, например в поле или лесу. В мегаполисах клещи могут жить в парках либо садах. Поэтому стоит обходить необлагороженные территории.

«В городах сейчас достаточно безопасно. Парки все обрабатывают. Из года в год проводят санитарные мероприятия, потому что есть риск увеличения численности насекомых. Если парк обработали в прошлом году, а в этом — нет, такой защиты может быть уже недостаточно», — предупредил Меньшиков.

Фото: Дезинфекция парков и скверов / РИА «Новости»

Сезон клещей 2025 в Москве и Подмосковье Сейчас клещи уже активны. Они просыпаются при температуре более двух-трех градусов, когда опушки прогреваются и сходит снег. В таких зонах чаще всего есть кладки яиц насекомых. В управлении Роспотребнадзора по Москве напомнили, что территория столицы и Подмосковья, кроме Дмитровского и Талдомского районов, считается благополучной по клещевому вирусному энцефалиту. Однако жителям следует не терять бдительности и по возможности все же сделать прививку от этого острого инфекционного заболевания. Специалисты посоветовали вакцинироваться, если есть планы поехать в эндемичные по клещевому вирусному энцефалиту регионы (их список можно посмотреть здесь). Это следует сделать за месяц-полтора до путешествия.

Фото: Xie Jianfei / XinHua / www.globallookpress.com

Как защититься от клещей Одежда и обувь «На прогулки нужно надевать резиновые сапоги, штаны, костюм с капюшоном, если идете в лес за грибами. Также охотники пользуются спецодеждой со специальными полосами. Для детей такое снаряжение, конечно, трудно найти», — отметил Меньшиков. Лучше всего, если одежда будет светлой — так проще обнаружить на себе недоброжелательного «соседа». В основном клещи переползают с растений на голени и колени, а далее двигаются вверх. Поэтому нужно сделать так, чтобы не было открытых участков кожи. Следует заправить брюки в сапоги, штанины — в носки, футболку, кофту или свитер — в штаны. Голову можно прикрыть капюшоном, шапкой или косынкой, волосы — спрятать. Манжеты рукавов должны плотно прилегать к руке, а ворот рубашки — иметь плотную застежку.

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Репелленты В первую очередь это спреи, которыми пропитывается одежда перед поездкой в лесополосу. В таких препаратах содержатся опасные вещества, которые при испарении вредят насекомым. Перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией.

Прививка от энцефалита Наиболее эффективной мерой профилактики считаются прививки от клещевого энцефалита, боррелиоза и других инфекций. Их можно сделать в пунктах на базах поликлиник, медсанчастей, здравпунктов учебных заведений. Сейчас в России зарегистрировано несколько видов вакцин. Перед процедурой рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Фото: Alf Ribeiro / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

Тщательный осмотр Даже если вы приняли все меры предосторожности, после прогулки лучше проверить себя, детей и животных на наличие опасных насекомых. Для этого необходимо полностью раздеться и осмотреть тело. Затем следует «просканировать» шерсть питомцев, особенное внимание уделяя лапам и нижней части шеи — излюбленному месту клещей. Пойманных кровососов можно отвезти в лабораторию для исследования. Посадите насекомое в банку, поместите внутрь смоченную водой ватку, закройте крышкой и поставьте в холодильник. Помните, что в пункт его нужно доставить живым в течение следующих двух суток.

Чем обрабатывать собаку от клещей В период активности клещей питомцев тоже следует защитить средствами от эктопаразитов. Они бывают в форме капель, которые наносят на холку животного, или аэрозоля. Еще один вариант — таблетки. Ветеринары называют их самым эффективным средством защиты. Действия препарата хватает в среднем на три месяца.

Фото: Caters News Agency Ltd. / www.globallookpress.com

Самую долговечную защиту дают ошейники. Однако с ними бывают трудности у длинношерстных собак: изделие должно контактировать с кожей животного. Помимо обязательной сезонной обработки, питомцев нужно проверять на наличие насекомых после каждой прогулки. Если клещ присосался, удалите его и срочно обратитесь к ветеринару.

Что делать, если нашли клеща Если клещ еще не укусил Сидевших на теле особей следует снять и уничтожить, так как живой клещ может представлять угрозу для людей и способствовать росту своей популяции. Затем осмотрите себя еще раз на предмет ранок и укусов. После этого следует все же сдать анализы.

Фото: F. Hecker / blickwinkel / www.globallookpress.com

Если клещ присосался «В течение первых двух-трех часов инфекция не попадает в кровь, она только в пищеводе, поэтому если быстро среагировать, то можно все исправить», — рассказал Алексей Меньшиков. Если в окружении есть врач или знающий человек, который может правильно снять клеща, лучше довериться ему. Потом насекомое следует отвезти в платную или бесплатную лабораторию на исследование. Они есть в населенных пунктах, адреса можно найти в Сети. Если рядом нет опытного человека, насекомое нужно все равно извлечь, причем очень осторожно. Нельзя давить на него или крутить, поскольку есть риск попадания инфекции в кровь.

Фото: Исследование иксодовых клещей на наличие вирусного энцефалита и болезнь Лайма в лаборатории Роспотребнадзора / РИА «Новости»

Чтобы вытащить клеща, возьмите пинцет, место укуса можно обработать мыльным растровом либо спиртом. Ухватите начало головки. Помните: она не должна оставаться в ране, иначе инфекция может попасть в организм. Место укуса нужно повторно продезинфицировать, насекомое убрать в баночку, а затем отдать на исследование. Далее внимательно следите за своим состоянием: болезнь может проявиться в течение следующих 30 дней. В числе симптомов — озноб, сильная головная боль, высокая температура, мышечные боли. Если заметили один из признаков, сразу идите к врачу.

Фото: Petrov Sergey / news.ru / www.globallookpress.com

Мифы о клещах, которые могут запутать 1. При удалении клеща нужно намазать место укуса маслом или бензином. В таком случае насекомое задохнется и якобы само отвалится. Однако это может быть опасно, ведь клещ не только не выпустит жертву, но начнет выделять токсины и вещества, которые поступят в кровь. 2. Клещи не кусают пьяных людей. Исследований на эту тему нет, тем не менее очевидно, что в состоянии алкогольного опьянения человек теряет бдительность. Он оставляет много открытых мест на теле, не осматривает себя после прогулки, что повышает риск быть укушенным.

Фото: Сотрудник дезинфекционной станции города Казани обрабатывает местность от клещей в Кировском районе / РИА «Новости»

3. Клещи падают с деревьев. На самом деле они часто поджидают жертву в траве. 4. Абсолютно все клещи опасны и выступают переносчиками болезней. Это тоже миф. Бактерии, вызывающие тяжелые заболевания, переносят млекопитающие. Когда клещ кусает их, то сам становится переносчиком. По разным оценкам экспертов, опасность представляют от пяти до 20% насекомых.