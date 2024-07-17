Сегодня 18:59 Манящий космос. Как попасть на Байконур и увидеть запуск ракеты Гендиректор турфирмы Арутюнов рассказал, что нужно для поездки на Байконур 0 0 0 Фото: NASA/via Globallookpress.com / Global Look Press Путешествия

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Космический туризм стал крайне популярен в последнее десятилетие — речь идет не только о полетах на околоземную орбиту, которые пока доступны лишь избранным, но и о более традиционных поездках на космодромы. Цель — своими глазами увидеть настоящий старт ракеты. 360.ru разбирался, как в 2024 году попасть на Байконур, можно ли посетить его самостоятельно и когда ближайшие космические запуски.

Зачем ехать на Байконур в 2024 году Байконур — главный российский космодром, имеющий историческое значение. Именно из этой космической гавани Юрий Гагарин в апреле 1961 года впервые в истории человечества отправился на околоземную орбиту на корабле «Восток-1». Космодром продолжает выполнять свою функцию — с него регулярно запускают ракеты. Первое, и самое главное, что может увидеть турист на Байконуре, — запуск ракеты или спутника в космос. «Мои коллеги активно продвигают поездки на космодромы. Здорово, если дата поездки на Байконур совпадет со стартом ракеты. Это очень интересно. На режимный объект пускают не всех, поэтому лучше бронировать место у специалистов», — рассказал 360.ru гендиректор туристической компании «Арт-Тур» Дмитрий Арутюнов. Помимо космического пуска, на Байконуре можно посетить Музей космонавтики, где хранятся фотографии и видео предыдущих запусков, части аппаратов, летавших в космос, личные вещи космонавтов.

Фото: Старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» с космодрома Байконур / Global Look Press

Если повезет, желающие смогут пообщаться с профессионалами в сфере космического кораблестроения, которые поделятся планами на будущее и своим видением развития космонавтики в России. Функционирование космодрома — еще одна захватывающая тема. Как и кто обслуживает объект, какая инфраструктура поддерживает его работу, кто живет в городе при Байконуре — все это можно узнать во время поездки.

Расписание космических запусков с Байконура в 2024 году Перед путешествием на космодром необходимо ознакомиться с графиком запусков ракет, чтобы увидеть один из них воочию. В 2024 году с Байконурезапланировали следующие запуски: 15 августа — «Прогресс МС-28»;

11 сентября — «Союз МС-26»;

21 ноября — «Прогресс МС-29»;

декабрь — «Протон-М».

Как попасть на космодром Байконур Байконур — закрытый режимный объект, расположенный в Казахстане, в одноименном городе. До 2050 года Российская Федерация взяла эту территорию в аренду. Поэтому туристы из Казахстана, России или любой другой страны равны в шансах посетить космодром. Согласно договору от 2009 года, решение о допуске иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе туристов, на объекты комплекса «Байконур», принимает уполномоченный орган казахстанской стороны. Он обязан поставить в известность российский уполномоченный орган. Работников СМИ (иностранцев и без гражданства) пустят на космодром только по согласованию с «Роскосмосом».

Фото: NASA / Global Look Press

«Чаще всего Байконур посещают группами, индивидуальные туры менее популярны. Самостоятельно попасть на объект сложнее, потому что там многое завязано на разрешительной системе», — рассказал 360.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. До объекта можно добраться в составе тургруппы или самостоятельно. В первом случае это будет намного легче: организаторы возьмут на себя оформление специальных пропусков, планирование встреч с работниками космодрома, трансфер по городу и к месту запуска ракеты, обзорные экскурсии. Продолжительность путешествия составляет от двух до четырех дней.

Фото: NASA / Global Look Press

Стоимость таких туров довольно высокая — в среднем от 150 тысяч рублей за человека. Кроме того, необходимо учитывать расходы на путь до самого космодрома. Самостоятельно попасть на Байконур непросто, но возможно. Если у туриста есть знакомые или родственники в городе Байконур, можно по запросу оформить одноразовый пропуск. В противном случае придется обращаться в специальные туристические компании. Еще один вариант — подать запрос в администрацию города Байконур. Это рекомендуют делать за два-три месяца до предполагаемой даты поездки — нужно учитывать время на бюрократические моменты. Подробности можно узнать на официальном сайте. Помимо этого, в городе есть Центр услуг населению (ЦУН). Он занимается оформлением пропусков для туристов, в том числе иностранных.

Фото: NASA/via Globallookpress.com / Global Look Press

Как добраться до Байконура Вне зависимости от того, как турист собирается посетить космодром — туром или самостоятельно, — нужно озаботиться тем, как самому добраться до места назначения. Ближайший к Байконуру крупный город с аэропортом в Казахстане — Кызылорда. До него летают самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Новосибирска, Улан-Удэ и других крупных городов России.

Интересно К примеру, в 10-х числах сентября 2024-го, когда состоится старт «Союза МС-26», полет из Москвы в Казылорду туда-обратно с одной пересадкой обойдется минимум в 40 тысяч на человека. К примеру, в 10-х числах сентября 2024-го, когда состоится старт «Союза МС-26», полет из Москвы в Казылорду туда-обратно с одной пересадкой обойдется минимум в 40 тысяч на человека.

От аэропорта до Байконура можно добраться на поезде, автобусе, такси или личном автомобиле. Дорога займет примерно 3,5 часа, стоимость зависит от вида транспорта. Дешевле всего ехать на собственной машине.

Фото: NASA/via Globallookpress.com / Global Look Press

Можно ли пробраться на Байконур нелегально Любой космодром — закрытая территория с усиленной охраной, поэтому пробраться туда незаконно проблематично, а то и вовсе невозможно. «Я бы не советовал пробовать попасть на Байконур нелегально, ведь любой космический пуск — это колоссальные риски», — отметил Арутюнов. Тем не менее в Сети можно найти примеры того, как люди «зайцами» бывали на космодроме, видели запуск ракеты и посещали заброшенные цеха с образцами корабля «Буран». Некоторые из них добирались из Кызылорды на машине и шли пешком 30 километров ночью, так как днем легче быть замеченным. Затем экстремалы находили лаз в заборе.

Фото: NASA/via Globallookpress.com / Global Look Press

«Не рекомендую совершать такие вылазки, потому что любые незаконные действия ведут к законному наказанию и неприятным последствиям», — предупредил Барзыкин. Нарушителя могут оштрафовать или задержать, а отснятые видео- и фотоматериалы удалит полиция. Не стоит забывать и о том, что все ключевые объекты космодрома охраняют вооруженные люди. Также известна история, как в июне гражданин Франции погиб от обезвоживания при попытке попасть на территорию космодрома Байконур. Столбики термометров в те дни показывали более 30 градусов, по дороге у 25-летнего Анджело Алебете несколько раз шла кровь из носа, он терял сознание, однако после прихода в себя продолжал путь. В итоге сердце молодого человека не выдержало, а его попутчику пришлось обратиться за помощью к российским полицейским.