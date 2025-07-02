Сегодня 19:22 Через мост или новые территории. Как добраться в Крым в 2025 году 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Путешествия

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Пока Анапа по-прежнему пытается оправиться от последствий разлива мазута в Керченском проливе, россияне переключили внимание на отдых в Крыму, воды которого пострадали значительно меньше. Минус один — добраться до полуострова за пару часов по небу не получится. Зато есть несколько удобных сухопутных маршрутов на поездах, автобусах и авто. Подробности — в материале 360.ru.

Крым ждет семь миллионов туристов За первые пять месяцев 2025 года Крым посетили уже более 1,5 миллиона туристов, но основной поток впереди, ведь летний сезон только набирает обороты. Полуостров готов к наплыву отдыхающих. По словам главы парламента республики Владимира Константинова, цифра может достичь даже семи миллионов. «В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, будет невероятный успех — без авиасообщения преодолеть такую цифру. Мы очень на это надеемся и готовы», — отметил он. Константинов также подчеркнул, что крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления. Добраться до полуострова на самолете действительно не удастся, однако Крым все равно остается одной из главных точек притяжения туристов в летний период. Туда можно отправиться на поезде, автобусе или личном автомобиле.

Фото: РИА «Новости»

Как добраться в Крым на поезде Из многих российских городов ходят прямые поезда в Крым. Их в 2019 году запустил частный перевозчик «Гранд Сервис Экспресс». В составе «Таврии» ходят как плацкартные вагоны, так и купе и СВ, а также купе для маломобильных пассажиров. Одноэтажные или двухэтажные поезда оборудованы биотуалетами, розетками и кондиционерами. Есть и вагоны-рестораны. «Таврии» отправляются из Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Перми, Астрахани, Тюмени, Екатеринбурга, Пензы, Казани, Саранска, Челябинска, Уфы, Миасса, Самары, Саратова, Волгограда, Воронежа, Твери, Рязани, Ростова-на-Дону, Краснодара и Кисловодска. Конечные станции в Крыму — Симферополь, Севастополь, Евпатория и Феодосия. Как добраться в Крым на автобусе Этот вариант больше всего подойдет россиянам, проживающим на юге. Дорога до Крыма на автобусе из Краснодара займет семь часов и 20 минут, стоимость билетов стартует с 1687 рублей. Из более удаленных от полуострова регионов добираться таким способом будет весьма утомительно. Например, рейс из Москвы в Керчь займет больше суток.

Фото: РИА «Новости»

Сколько займет ожидание на Крымском мосту Ехать в Крым на личном транспорте будет значительно комфортнее, чем на автобусе, однако в случае маршрута через Крымский мост необходимо учитывать ряд нюансов, в частности, подготовиться к прохождению досмотра и изучить наиболее оптимальное время для поездки. В прошлом году за неделю с 1 по 7 июля больше всего машин следовало со стороны Тамани, сообщили в официальном Telegram-канале моста. Максимальный трафик наблюдался с утра понедельника до ночи и с ночи вторника до утра. Со стороны Керчи, напротив, больше всего автомобилей было в пятницу днем. С утра вторника по четверг на автоподходах к мосту трафик был небольшим, а в среду, субботу и воскресенье наблюдалось полное отсутствие очередей. Эту информацию можно попробовать использовать и в 2025-м.

Фото: РИА «Новости»

На сегодняшний день все посты досмотра задействованы на 100%. Время ожидания составляет от часа до трех в зависимости от стороны въезда. Сотрудники прилагают все усилия, чтобы очередь двигалась как можно быстрее, подчеркнули в пресс-службе моста. Тем, кто ожидает больше полутора часов, волонтеры выдают питьевую воду. Также здесь организовали дежурство скорой помощи в режиме оперативного реагирования. Чтобы досмотр прошел благополучно и максимально оперативно, нужно помнить ряд правил. Например, при сборе стоит ориентироваться на те же рекомендации, что и при путешествиях на самолете: чем меньше пакетов и сумок, тем быстрее пройдет досмотр. Нужно быть готовым открыть все емкости с вещами, чтобы показать содержимое. На досмотровой площадке водитель должен будет открыть все двери, окна, капот, багажник, а также дополнительные ниши в салоне транспортного средства. Перед поездкой лучше будет убедиться, что стеклоподъемники полностью исправны. С полным списком рекомендаций можно ознакомиться в Telegram-канале Крымского моста, где регулярно публикуют оперативную информацию.

Маршрут в Крым через новые регионы Добраться в Крым можно не только через мост, но и по отремонтированной трассе Р-280 «Новороссия», напомнили в пресс-службе Минтранса. Маршрут особенно подойдет тем, кто следует на полуостров со стороны Ростовской и Воронежской областей. Дорога, открытая для всех видов транспорта, пройдет через новые регионы России — Донецкую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. Путь из Ростова-на-Дону займет порядка девяти с половиной часов без учета прохождения досмотра. Протяженность маршрута — более 630 километров. Некоторые автомобилисты, уже проделавшие этот путь, отмечают, что иногда движение через КПП на этой дороге происходит быстрее, чем через Крымский мост. Также из плюсов пишут о хорошем асфальте и наличии АЗС на всем протяжении маршрута. Что взять с собой в путешествие на машине Документы паспорта и свидетельства о рождении для пассажиров младше 14 лет;

медицинский полис;

водительское удостоверение;

документы на машину (техпаспорт и полис ОСАГО) Аптечка Помимо стандартного содержимого автомобильной аптечки, лучше прихватить: жаропонижающее;

обезболивающее;

средства от аллергии;

средства от укачивания;

средства от повышенного давления;

лекарства при отравлениях;

кровоостанавливающие препараты;

антисептик Гаджеты навигатор;

видеорегистратор Приспособления для автомобиля компрессор для подкачки шин;

домкрат и запасное колесо;

набор гаечных ключей;

огнетушитель;

знак аварийной остановки;

буксировочный трос;

провода вспомогательного запуска