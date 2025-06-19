Крым подготовили к семи миллионам туристов в 2025 году
Крым готов принять в 2025 году семь миллионов туристов. Об этом сообщил РИА «Новости» глава парламента республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума.
«В этом году, если мы преодолеем планку в семь миллионов, это будет невероятный успех — без авиасообщения преодолеть такую цифру. Мы очень на это надеемся и к этому готовы», — сказал он.
Константинов добавил, что крымские курорты безопасны для отдыха и оздоровления.
Ранее стало известно, что за первые пять месяцев нынешнего года полуостров посетили больше 1,5 миллиона туристов. Основной поток впереди, поскольку летний сезон только начинается.
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