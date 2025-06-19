Поток туристов хлынул в Крым через Херсонскую область

Нынешним летом произошел рост потока туристов, которые едут в Крым через Херсонскую область. Об этом сообщил «Известиям» губернатор региона Владимир Сальдо на полях Петербургского международного экономического форума.

«Просто раньше люди еще не знали, что можно проехать через Херсонскую область в Крым. Теперь уже все больше людей об этом узнают», — сказал он.

Сальдо уточнил, что пока абсолютной безопасность в регионе назвать нельзя. По его словам, люди возвращаются в родные дома в Херсонской области, благодаря системам ПВО, которые прикрывают небо достаточно плотно.

Также губернатор указал на отличное состояние отремонтированной дороги от Ростова-на-Дону до границы с Крымом. Помимо этого, по словам Сальдо, планируется построить новую четырехполосную трассу «Азовское кольцо».

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев 2025 года Крым уже посетили больше 1,5 миллиона туристов. Всего полуостров готов принять в текущем сезоне около семи миллионов отдыхающих.