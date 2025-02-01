Две сотни отелей в минус. Что будет с отдыхом в Турции после пожара в Болу
Глава «Арт-тура» Арутюнов: закрытие отелей в Турции не снизит интерес россиян
После пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, жертвами которого стали почти 80 человек, власти Турции начали масштабные проверки отелей по всей стране. В Анталье уже опечатали 50 отелей. На очереди — гостиницы в Стамбуле и других регионах. Стоит ли российским путешественникам планировать поездки в страну и что теперь ждет ее туристическую отрасль — разбирался 360.ru.
Почему в Турции стали закрывать отели
Пожар в 11-этажном отеле на курорте Карталкая унес жизни 79 отдыхающих, из них 36 были несовершеннолетними. Самой юной жертве оказалось всего пять лет.
Возгорание началось 21 января на этаже, где находился ресторан. Причиной стал гриль, который сотрудники оставили включенным. По данным газеты Sabah, пламя проникло в дымоход через вытяжку, которую давно никто не чистил. Поэтому пожар приобрел такие масштабы.
В случившемся теперь предстоит разбираться следователям. Чтобы избежать повторения подобного, турецкие власти в срочном порядке озаботились вопросами безопасностей остальных отелей в стране. Чиновники управления инвестиций и предпринимательства министерства культуры и туризма страны разослали зашифрованные письма губернаторам 81 провинции с требованиям провести противопожарные проверки объектов.
Первыми стали гостиницы Антальи, там опечатали 50 объектов. В западной провинции Бурса, где находится горнолыжный курорт Улудаг, закрыли 161 отель и виллу, сообщило агентство DHA. Таким образом, всего по стране временно перестали работать больше 210 гостиниц.
Меры распространили на объекты, помещения которых не были оснащены должным образом, а также те, где отсутствовали соответствующие лицензии на ведение бизнеса. Рейд продолжится в ближайшие дни.
Начало сезона в Турции: стоит ли отдыхать
Представители гостиничного бизнеса Турции на официальном уровне пока воздерживаются от комментариев. Однако, как стало известно каналу NTV, работники отрасли встревожены происходящим. Предприниматели опасаются, что массовое закрытие затронет даже отели, работающие по букве закона, ведь нельзя исключать перегибов со стороны комиссий на местах.
«Владельцы и сотрудники гостиниц столкнулись с большой неопределенностью. Все это может привести к новым колебаниям в туриндустрии страны», — отметили в материале.
Собственники отелей и туристические операторы в Турции задаются вопросом о том, сколько отелей смогут принимать постояльцев к началу высокого сезона.
В России представители туристической индустрии оптимистично смотрят на происходящее. До старта сезона остается несколько месяцев, отели успеют устранить выявленные нарушения и смогут снова встречать гостей. Об этом 360.ru рассказал генеральный директор туристической компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
«Безопасность туристических объектов — это приоритет. Проведение тщательных проверок в январе стало своевременным и правильным решением после случившегося пожара. До мая, когда начинается активный сезон, у гостиниц есть как минимум три месяца, чтобы исправить недочеты и снова открыться», — подчеркнул он.
По словам Арутюнова, этого срока вполне должно хватить, поскольку речь идет не о глобальной реконструкции, а о принятии элементарных мер — например, размещении противопожарных датчиков и систем пожаротушения. Это позволит избежать возможных проблем в разгар сезона.
«Отдых россиян в Турции на майских праздниках, думаю, не сорвется. На интересе наших туристов к этому направлению временное закрытие отелей не сказалось. Наоборот, новость о проверках еще больше нацелит на отдых в Турции тех, кто ранее сомневался в вопросах безопасности гостиниц. Отмен броней не было ни со стороны путешественников, ни со стороны отелей», — заключил собеседник 360.ru.