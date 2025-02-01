Две сотни отелей в минус. Что будет с отдыхом в Турции после пожара в Болу

После пожара на горнолыжном курорте в турецкой провинции Болу, жертвами которого стали почти 80 человек, власти Турции начали масштабные проверки отелей по всей стране. В Анталье уже опечатали 50 отелей. На очереди — гостиницы в Стамбуле и других регионах. Стоит ли российским путешественникам планировать поездки в страну и что теперь ждет ее туристическую отрасль — разбирался 360.ru.

Почему в Турции стали закрывать отели

Пожар в 11-этажном отеле на курорте Карталкая унес жизни 79 отдыхающих, из них 36 были несовершеннолетними. Самой юной жертве оказалось всего пять лет.

Возгорание началось 21 января на этаже, где находился ресторан. Причиной стал гриль, который сотрудники оставили включенным. По данным газеты Sabah, пламя проникло в дымоход через вытяжку, которую давно никто не чистил. Поэтому пожар приобрел такие масштабы.

В случившемся теперь предстоит разбираться следователям. Чтобы избежать повторения подобного, турецкие власти в срочном порядке озаботились вопросами безопасностей остальных отелей в стране. Чиновники управления инвестиций и предпринимательства министерства культуры и туризма страны разослали зашифрованные письма губернаторам 81 провинции с требованиям провести противопожарные проверки объектов.

Первыми стали гостиницы Антальи, там опечатали 50 объектов. В западной провинции Бурса, где находится горнолыжный курорт Улудаг, закрыли 161 отель и виллу, сообщило агентство DHA. Таким образом, всего по стране временно перестали работать больше 210 гостиниц.

Меры распространили на объекты, помещения которых не были оснащены должным образом, а также те, где отсутствовали соответствующие лицензии на ведение бизнеса. Рейд продолжится в ближайшие дни.