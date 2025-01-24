Почти половина погибших в турецком отеле оказалась детьми и подростками

По меньшей мере 36 из 79 погибших при пожаре в турецком отеле на горнолыжном курорте Карталкая — несовершеннолетние. Об этом сообщила газета Milliyet со ссылкой на Институт судебной медицины Министерства юстиции страны.
По предварительным данным, самому юному погибшему было всего пять лет.
Пожар в 11-этажном отеле в городе Болу вспыхнул в ночь на вторник, когда там отдыхали 238 туристов. Возгорание произошло на этаже, где находится ресторан. В среду в Турции был национальный траур.
После произошедшего выжившие постояльцы пожаловались, что в гостинице не было света и аварийных систем оповещения. Правоохранительные органы страны задержали по этому делу девятерых человек, включая владельца сгоревшей гостиницы.
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