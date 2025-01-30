Полсотни отелей закрыли в Турции

Власти Турции распорядились опечатать не менее 50 отелей в Анталье после пожара в отеле на горнолыжном курорте в провинции Болу, жертвами которого стали почти 80 человек. Об этом сообщил местный телеканал NTV.
Управление инвестиций и предпринимательства министерства культуры и туризма страны разослало срочное зашифрованное письмо губернаторам 81 турецкой провинции.
В нем говорилось о необходимости опечатать все объекты, работающие без регистрации и лицензии, а также сертификата на осуществление туристической деятельности. Муниципальные команды провели проверки в Анталье и опечатали 50 отелей в квартале Калеичи и его окрестностях.
Пожар произошел в отеле на горнолыжном курорте в Болу в ночь на 21 января. В тот момент в нем отдыхали 238 туристов. Жертвами стали 78 человек, их из 36 были несовершеннолетними.
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