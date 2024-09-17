17 сентября 2024 01:21 Звезду сериала «Король и Шут» задержали в Пулкове. В чем подозревают Евгения Ткачука Задержанного с наркотиками актера Ткачука отправили на медосвидетельствование 0 0 0 Фото: Global Look Press Происшествия

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В российском театральном и кинобомонде очередной скандал — актера Евгения Ткачука задержали в аэропорту по подозрению в хранении и контрабанде наркотиков. Артиста выпустили под подписку о невыезде, СМИ строят предположения, что за вещество было у него в свертке. Что известно и карьере и личной жизни актера — в материале 360.ru.

За что был задержан Евгений Ткачук в Пулкове и куда собирался лететь В воскресенье, 15 сентября, в аэропорту Пулково задержали актера Евгения Ткачука, известного по ролям в сериалах «Король и Шут» и «Тихий Дон». При предполетной проверке багажа у артиста обнаружили курительную трубку и сверток с неустановленным веществом. Ткачук не смог внятно ответить на вопрос правоохранителей, что именно находится в свертке, поэтому его вместе с багажом отправили в полицию. Пассажира направили на медосвидетельствование, вещество — на экспертизу. Известно, что Ткачук собирался вылететь в Тбилиси. По информации издания 78.ru, актера отпустили после составления административного протокола и подписке о невыезде. Актер подписал обязательство о явке. Согласно информации издания, в свертке находилось четыре грамма гашиша. Telegram-канал Mash утверждает, что обнаруженное вещество — марихуана.

Фото: РИА «Новости»

Транспортная полиция инициировала проверку по этому делу. Позже стало известно, что против актера возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и 228 («Незаконное хранение наркотических средств»). Согласно Уголовному кодексу, актеру грозит до восьми лет лишения свободы. Дела находятся в производстве Управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу. В транспортной полиции подтвердили изданию «Подъем», что нашли у одного из пассажиров подозрительный сверток. «Действительно, в аэропорту Пулково при досмотре было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Все отправлено на экспертизу. Проводится проверка», — сообщили в УМВД на транспорте.

Чем занимается актер Евгений Ткачук Роли в кино Евгений Ткачук родился в Ашхабаде в семье актера Валерия Ткачука 23 июля 1984 года. В юном возрасте вместе с родителями переехал в Сызрань. Впервые на сцену он вышел в девять лет, стаж работы в профессиональном театре — более 18 лет. После школы поступил в ГИТИС на курс Олега Кудряшова. На экране Ткачук впервые появился в 2007 году. Актер сыграл солдата Андрея Котунова в художественном фильме Александра Сокурова «Александра». Его партнершей по картине была оперная дива Галина Вишневская, сыгравшая простую русскую женщину. За годы карьеры снялся в 79 фильмах, дважды выступал режиссером и четырежды — сценаристом, два раза продюсировал картины. Ткачук сыграл Оскара Конюхова в «Повелителе ветра», Ферзя в «Праведнике», Гришку Отрепьева в сериале «Годунов» и Мойшу Винницкого в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», телесериале «Перевал Дятлова». Наибольшую известность ему принесла роль Григория Мелехова в драматическом сериале «Тихий Дон» и роль Шута в сериале «Король и Шут», который вышел в прокат в прошлом году. В 2024 году актер получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Праведник».

Фото: РИА «Новости»

Конный театр «ВелесО» Евгений Ткачук является основателем и художественным руководителем первого в России конно-драматического театра «ВелесО», в котором лошади участвуют в спектаклях вместе с профессиональными актерами. Идея создания театра пришла к Ткачуку во время съемок «Тихого Дона», где он вдохновился работой с лошадьми. Свою задумку актер осуществил в 2016 году. «В „ВелесО“ мир театра встречается с миром природы, превращая живые декорации ландшафта в пространство подлинной игры Духа», — сказано на сайте театра. «ВелесО» — это театр под открытым небом, сценой служит лес или поле. Актеры взаимодействуют с природой, а лошади являются полноценными участниками представлений. В труппе — девять жеребцов-артистов. Театр базируется в Романском сельском поселении в Санкт-Петербурге. Директором театра является вторая супруга Ткачука Марта Сорокина.

Фото: Freepik

Театральная карьера Ткачука На четвертом курсе ГИТИС на студента Ткачука обратил внимание художник Павел Каплевич. Он посоветовал Евгению показаться режиссеру Театра наций Андрею Жолдакову. Благодаря этому совету Ткачук попал в проект «Федра. Золотой колос», за роль Ипполита в котором он получил премию за «Лучший дебют» газеты «Московский комсомолец». Критики также высоко оценили его игру в спектакле «Снегири», а постановка «Шведская спичка» стала визитной карточкой актера.

Фото: РИА «Новости»

Что говорил актер Евгений Ткачук про СВО В мае 2022 года после выхода фильма Сергея Бодрова «Дышите свободно», где Ткачук сыграл главную роль, в интервью «Известиям» актер высказал свое отношение к «отмене» русской культуры. «Это катастрофа вообще для всего мира. Пока неизвестно, во что это выльется. Я чувствую, что это беда, которую нам надо вместе преодолеть, остаться людьми», — отметил артист. Актер считает, что в мире, где есть интернет, невозможно что-то отменить или запретить. Он назвал это «позиционной игрой с мозгами». Ткачук воздерживается от прямых высказываний о спецоперации на Украине, но заявляет, что каждый сам для себя решает, участвовать ему в «отмене» или нет.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Евгения Ткачука Евгений Ткачук был дважды женат, у него есть две дочери. С первой супругой Еленой Маховой актер познакомился в театральном институте. Это был типичный студенческий брак. У пары родилась дочь Екатерина, она проживает в Тарусе у бабушек и дедушек. Известно, что Ткачук редко видится со старшей дочерью. Со второй женой актер познакомился в Сети. Марта Сорокина — журналист. Она родилась в Санкт-Петербурге. В 2015 году у супругов родилась дочь Ева.