Звезду сериала «Король и Шут» задержали в Пулкове. В чем подозревают Евгения Ткачука
Задержанного с наркотиками актера Ткачука отправили на медосвидетельствование
В российском театральном и кинобомонде очередной скандал — актера Евгения Ткачука задержали в аэропорту по подозрению в хранении и контрабанде наркотиков. Артиста выпустили под подписку о невыезде, СМИ строят предположения, что за вещество было у него в свертке. Что известно и карьере и личной жизни актера — в материале 360.ru.
За что был задержан Евгений Ткачук в Пулкове и куда собирался лететь
В воскресенье, 15 сентября, в аэропорту Пулково задержали актера Евгения Ткачука, известного по ролям в сериалах «Король и Шут» и «Тихий Дон». При предполетной проверке багажа у артиста обнаружили курительную трубку и сверток с неустановленным веществом. Ткачук не смог внятно ответить на вопрос правоохранителей, что именно находится в свертке, поэтому его вместе с багажом отправили в полицию. Пассажира направили на медосвидетельствование, вещество — на экспертизу.
Известно, что Ткачук собирался вылететь в Тбилиси. По информации издания 78.ru, актера отпустили после составления административного протокола и подписке о невыезде. Актер подписал обязательство о явке. Согласно информации издания, в свертке находилось четыре грамма гашиша. Telegram-канал Mash утверждает, что обнаруженное вещество — марихуана.
Транспортная полиция инициировала проверку по этому делу. Позже стало известно, что против актера возбудили два уголовных дела по статьям УК РФ 229.1 («Контрабанда наркотических средств») и 228 («Незаконное хранение наркотических средств»). Согласно Уголовному кодексу, актеру грозит до восьми лет лишения свободы. Дела находятся в производстве Управления МВД на транспорте по Северо-Западному федеральному округу.
В транспортной полиции подтвердили изданию «Подъем», что нашли у одного из пассажиров подозрительный сверток.
«Действительно, в аэропорту Пулково при досмотре было обнаружено вещество неизвестного происхождения. Все отправлено на экспертизу. Проводится проверка», — сообщили в УМВД на транспорте.
Чем занимается актер Евгений Ткачук
Роли в кино
Евгений Ткачук родился в Ашхабаде в семье актера Валерия Ткачука 23 июля 1984 года. В юном возрасте вместе с родителями переехал в Сызрань. Впервые на сцену он вышел в девять лет, стаж работы в профессиональном театре — более 18 лет. После школы поступил в ГИТИС на курс Олега Кудряшова.
На экране Ткачук впервые появился в 2007 году. Актер сыграл солдата Андрея Котунова в художественном фильме Александра Сокурова «Александра». Его партнершей по картине была оперная дива Галина Вишневская, сыгравшая простую русскую женщину.
За годы карьеры снялся в 79 фильмах, дважды выступал режиссером и четырежды — сценаристом, два раза продюсировал картины.
Ткачук сыграл Оскара Конюхова в «Повелителе ветра», Ферзя в «Праведнике», Гришку Отрепьева в сериале «Годунов» и Мойшу Винницкого в сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика», телесериале «Перевал Дятлова». Наибольшую известность ему принесла роль Григория Мелехова в драматическом сериале «Тихий Дон» и роль Шута в сериале «Король и Шут», который вышел в прокат в прошлом году. В 2024 году актер получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль второго плана в картине «Праведник».
Конный театр «ВелесО»
Евгений Ткачук является основателем и художественным руководителем первого в России конно-драматического театра «ВелесО», в котором лошади участвуют в спектаклях вместе с профессиональными актерами. Идея создания театра пришла к Ткачуку во время съемок «Тихого Дона», где он вдохновился работой с лошадьми. Свою задумку актер осуществил в 2016 году.
«В „ВелесО“ мир театра встречается с миром природы, превращая живые декорации ландшафта в пространство подлинной игры Духа», — сказано на сайте театра.
«ВелесО» — это театр под открытым небом, сценой служит лес или поле. Актеры взаимодействуют с природой, а лошади являются полноценными участниками представлений. В труппе — девять жеребцов-артистов. Театр базируется в Романском сельском поселении в Санкт-Петербурге. Директором театра является вторая супруга Ткачука Марта Сорокина.
Театральная карьера Ткачука
На четвертом курсе ГИТИС на студента Ткачука обратил внимание художник Павел Каплевич. Он посоветовал Евгению показаться режиссеру Театра наций Андрею Жолдакову. Благодаря этому совету Ткачук попал в проект «Федра. Золотой колос», за роль Ипполита в котором он получил премию за «Лучший дебют» газеты «Московский комсомолец». Критики также высоко оценили его игру в спектакле «Снегири», а постановка «Шведская спичка» стала визитной карточкой актера.
Что говорил актер Евгений Ткачук про СВО
В мае 2022 года после выхода фильма Сергея Бодрова «Дышите свободно», где Ткачук сыграл главную роль, в интервью «Известиям» актер высказал свое отношение к «отмене» русской культуры.
«Это катастрофа вообще для всего мира. Пока неизвестно, во что это выльется. Я чувствую, что это беда, которую нам надо вместе преодолеть, остаться людьми», — отметил артист.
Актер считает, что в мире, где есть интернет, невозможно что-то отменить или запретить. Он назвал это «позиционной игрой с мозгами». Ткачук воздерживается от прямых высказываний о спецоперации на Украине, но заявляет, что каждый сам для себя решает, участвовать ему в «отмене» или нет.
Личная жизнь Евгения Ткачука
Евгений Ткачук был дважды женат, у него есть две дочери. С первой супругой Еленой Маховой актер познакомился в театральном институте. Это был типичный студенческий брак. У пары родилась дочь Екатерина, она проживает в Тарусе у бабушек и дедушек. Известно, что Ткачук редко видится со старшей дочерью.
Со второй женой актер познакомился в Сети. Марта Сорокина — журналист. Она родилась в Санкт-Петербурге. В 2015 году у супругов родилась дочь Ева.