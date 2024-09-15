Актера из сериала «Король и Шут» задержали в Пулкове из-за подозрительного свертка

Shot: сыгравшего в сериале «Король и Шут» актера Ткачука задержали в Пулкове

Актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука задержали в петербургском аэропорту Пулково, сообщил Shot . По данным источника Telegram-канала, артиста заподозрили в перевозке наркотиков.

Ткачука остановили около 07.00 15 сентября во время предполетного досмотра из-за курительной трубки и свертка с непонятным веществом, пояснил собеседник Shot.

На вопросы о том, что именно находится в пакетике, актер ответить внятно ответить не смог, тогда его задержали. Вещество направили на экспертизу, а актер пока продолжает общаться с правоохранителями.

Среди наиболее известных работ Ткачука — роль Шута в сериале «Король и Шут» и главные роли в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика».

Помимо этого, артист — учредитель частного конно-драматического театра «ВелесО», где вместе с актерами играют кони.