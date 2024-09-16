Два дела о наркотиках возбудили против актера из сериала «Король и Шут»

Следователи возбудили два уголовных дела о наркотиках против актера Ткачука

Следователи в Санкт-Петербурге возбудили два уголовных дела в отношении актера из сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке» .

Артиста заподозрили в контрабанде наркотиков и незаконном хранении запрещенных веществ.

Ткачука задержали утром 15 сентября. Во время досмотра в аэропорту Пулково в багаже актера нашли сверток с неизвестным веществом и курительную трубку. Артист не смог ответить на вопрос о том, что находится в пакетике, и мужчину увезли в отдел полиции. Вещество отправили на экспертизу.

Позже Ткачука отпустили, но взяли с него обязательство о явке. Официально эту информацию не подтвердили.

Помимо съемок в «Короле и Шуте», артист сыграл главные роли в фильме «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов» и сериале «Жизнь и приключения Мишки Япончика». Также Ткачук является учредителем частного конно-драматического театра «ВелесО».