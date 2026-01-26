Жителям Адлера, дом которых может обрушить оползень, посоветовали ждать «реальной угрозы»

В Сочи жителям многоэтажного дома, к которому вплотную подошел оползень, рекомендовали ждать реальной угрозы: если таковая будет, людей переселят. Об этом в комментарии 360.ru заявил представитель городской администрации.

Он подчеркнул, что ситуация с селем на Петрозаводской улице в Адлере не поменялась, но потенциальной угрозы для жизни жителей нет.

«Пока склон не подсохнет, трогать его нецелесообразно, поэтому только наблюдение. Если будет реальная угроза, то жителей переселят», — пояснил собеседник 360.ru.

По его словам, это не единственный сель, который сейчас наблюдается в Сочи, но основное внимание журналисты сконцентрировали на нем.