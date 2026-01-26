Жителям Адлера, дом которых может обрушить оползень, посоветовали ждать «реальной угрозы»
Режим повышенной готовности ввели в Сочи из-за угрожающего дому селя
В Сочи жителям многоэтажного дома, к которому вплотную подошел оползень, рекомендовали ждать реальной угрозы: если таковая будет, людей переселят. Об этом в комментарии 360.ru заявил представитель городской администрации.
Он подчеркнул, что ситуация с селем на Петрозаводской улице в Адлере не поменялась, но потенциальной угрозы для жизни жителей нет.
«Пока склон не подсохнет, трогать его нецелесообразно, поэтому только наблюдение. Если будет реальная угроза, то жителей переселят», — пояснил собеседник 360.ru.
По его словам, это не единственный сель, который сейчас наблюдается в Сочи, но основное внимание журналисты сконцентрировали на нем.
В пресс-службе администрации Сочи заявили, что в районе схода селя ввели режим повышенной готовности. Управляющая компания дома вывезла около 60 кубометров мусора. Собственник участка получил представление принять меры для стабилизации склона.
Глава города Андрей Прошунин в понедельник, 26 января, провел экстренное совещание из-за угрозы схода селя в Адлерском и Хостинском районах города.
«Поручил еще раз совершить на Петрозаводской поквартирный обход и разъяснить жителям механизм действий на случай усугубления ситуации. Одним из них может быть размещение в пунктах временного размещения», — заявил градоначальник.
Он отметил, что холм, с которого начался сход селя, принадлежит Росимуществу. Власти направили ведомству предписание для ликвидации угрозы дому.
Грязь из-за оползня забила дренаж, он вплотную подошел к многоквартирному дому. В распоряжении 360.ru оказалось видео, снятое местным жителем, который заявил, что деревья на холме после обрушения грунта пробьют стены первого этажа. На кадрах видны потоки воды, размывающие холм и стоящие на краю деревья.
«Вода идет как Ниагарский водопад. По-моему, последний спокойный день. Дальше все пойдет в дом», — заявил автор ролика.
За сходом селя горожане следят более двух недель. По их словам, городская администрация и управляющая компания бездействуют. Причиной схода грунта они назвали строительство здания на вершине холма.