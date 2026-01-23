Сегодня 15:59 «Нам деваться некуда». В Адлере жители дома, которому угрожает оползень, попросили о помощи Жители Адлера попросили о помощи из-за оползня, который может обрушить дом 0 0 0 Эксклюзив

Жильцы многоэтажки в Адлере столкнулись с чрезвычайной ситуацией: на их дом в любой момент может сойти оползень, который не только погребет под собой все имущество, но и повлечет жертвы. Люди бьют тревогу и просят о помощи. Подробности выяснил 360.ru.

Что произошло с домом на Петрозаводской улице в Адлере Тринадцатиэтажное жилое здание по адресу Петрозаводская, 26/5, располагается под склоном. Примерно с 10-х чисел января люди стали замечать явные признаки схода оползня. По словам местной жительницы Ирины, на горе кто-то вел стройку: активно работала техника, копали, а мусор скидывали прямо в сторону дома. Сейчас эти работы закончились, но их последствия становятся все более пугающими и могут стоить кому-то жизни. «Не можем выяснить, санкционированная стройка была или нет. Прямо на наш дом теперь валятся огромные деревья — в окна летят, на балконы. Пытаемся и администрацию задействовать, и УК. А УК что? Одну машину дали, чтобы вывезти это все. Идут дожди, грунт пополз вниз. Если дожди продолжатся, пойдет сель. Честно говоря, ничего хорошего это не предвещает», — рассказала собеседница 360.ru. Она также отметила, что внизу, под склоном, находится детский сад.

Фото: 360.ru

«Земля наползает ежеминутно, каждую секунду сыпется. На опорной стене, не знаю, сколько тонн земли нависло», — добавила Елена, соседка Ирины.

Что отвечают власти Приехавшие на место ЧП спасатели убрали деревья с домовой территории, но отказались спилить их на самом склоне. Все дело в том, что те земли принадлежат Росимуществу, то есть это федеральная собственность, которая не относится к администрации Сочи и Адлерского района. «Этот оползень с корнями, с деревьями, с пнями — большой пласт земли, — он сдвинулся. Мы боимся, что его смоет, поскольку там перепад высот. Сейчас он завис на опорной стене, на высоте 2,5-3 метров», — уточнила Елена.

Фото: 360.ru

Жильцы своими силами вывозят землю, обвалившуюся на территорию их дома, заказали уже шесть КамАЗов. Однако сход грунта продолжается. После того как местные власти отказались решать проблему, раз земля не муниципальная, люди решили составить коллективное обращение в Росимущество. Сейчас собирают подписи.

Людям деваться некуда, речи об эвакуации не идет. Нужна помощь, чтобы эту землю убирать, остановить сель. Если опорная стена рухнет, последствия могут быть ужасными. Чрезвычайная ситуация. Мы не знаем, как нам достучаться. Естественно, надо разобраться и с этой стройкой — кто ее начал и зачем? Может, геодезистов привлечь, чтобы выяснить, на каком основании нарушили там все. Ирина жительница дома в Адлере

Жители попросили огласки, потому что угроза оползня растет с каждым днем. Если не принять срочные меры, пласт грунта может снести здание как карточный домик.

Видео: 360.ru

В пресс-службе МЧС Краснодарского края заявили, что обращаться следует к муниципальным властям. 360.ru также направил запрос в Росимущество, но ответа пока не получил. Прямо в эту минуту на территорию дома упал огромный пень.

Фото: 360.ru

Представители администрации Сочи сообщили 360.ru, что рядом с многоэтажкой ввели режим повышенной готовности. Спасательные службы вместе с управляющей компанией действительно расчистили склон от упавших деревьев, администрация Адлерского района мониторит ситуацию. «Угрозы для жизни и здоровья жителей дома нет. Оснований для эвакуации к этому часу не имеется. Явление носит локальный характер и представляет собой подвижку насыпного грунта на прилегающей к дому территории. Многоквартирный дом ранее был введен в эксплуатацию в судебном порядке, без обустройства надлежащей инженерной защиты», — заявили в пресс-службе.