Оползень добрался до жилого дома в Адлере

Оползень сошел до самого дома в Адлере на Петрозаводской улице, 26/5. Кадры с места появились в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что грязь, вода и глина уже у самого здания, которое находится у подножья горы. Сверху во двор повалились пни и стволы деревьев.

«Глина уже подошла к дренажу, сейчас завалит дренаж, и вся вода с глиной пойдет в квартиру. Не знаю, что будем делать, все ползет, все плывет. Деревья сейчас обрушатся вниз, вот часть уже упала, остались стволы, которые сейчас войдут в стенку и снесут первый этаж», — сообщил автор видео.

Он сравнил поток сели с Ниагарским водопадом.

«Последний спокойный день, дальше все пойдет в дом», — добавил житель.

Ежедневно администрация приезжает и фотографирует последствия, но ничего не предпринимает.

Признаки схода оползня стали заметны в 10-х числах января. Кто-то вел стройку на горе, грунт вместе с пнями начал сползать вниз из-за дождей. Жильцам пришлось своими силами вывозить землю.