Защита от извращенцев. В Думе призвали наказать причастных к домогательствам в Москве

«Гуру соблазнения» запустил в центре Москвы волну домогательств и призвал своих последователей продолжить «телесный тренинг», несмотря на жалобы девушек. Как накажут причастных к массовым домогательствам в столице — разбирался 360.ru.

Всех причастных к массовым домогательствам в Москве нужно привлечь к ответственности. Такое заявление в беседе с 360.ru сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

«Эти действия — систематическое нарушение прав и свобод женщин. Полиция, конечно, должна реагировать на такие заявления. Должно быть проведено тщательное расследование, направленное на выявление, привлечение к ответственности всех виновных. Это же целенаправленное преследование и домогательство, которые воспринимаются некоторыми женщинами очень болезненно», — подчеркнула она.

По словам депутата, если одна пострадавшая может отмахнуться и пройти мимо, то для другой подобное приставание может стать серьезной травмой.