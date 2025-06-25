Защита от извращенцев. В Думе призвали наказать причастных к домогательствам в Москве
Депутат Лантратова: массовые домогательства в Москве нарушают права женщин
«Гуру соблазнения» запустил в центре Москвы волну домогательств и призвал своих последователей продолжить «телесный тренинг», несмотря на жалобы девушек. Как накажут причастных к массовым домогательствам в столице — разбирался 360.ru.
Всех причастных к массовым домогательствам в Москве нужно привлечь к ответственности. Такое заявление в беседе с 360.ru сделала первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
«Эти действия — систематическое нарушение прав и свобод женщин. Полиция, конечно, должна реагировать на такие заявления. Должно быть проведено тщательное расследование, направленное на выявление, привлечение к ответственности всех виновных. Это же целенаправленное преследование и домогательство, которые воспринимаются некоторыми женщинами очень болезненно», — подчеркнула она.
По словам депутата, если одна пострадавшая может отмахнуться и пройти мимо, то для другой подобное приставание может стать серьезной травмой.
Это нарушение личных границ. И чем больше будет заявлений в полицию, тем лучше, чтобы был виден масштаб проблемы.
Яна Лантратова
Предположительно, за массовыми приставаниями стоит известный инфоцыган Алекс Лесли — инфокоуч и «гуру соблазнения». Мужчины выполняли «упражнение» по его указке: подходили на улице к 30 девушкам, пытались познакомиться и потрогать их за интимные места.
«Я обратилась к главе МВД России с просьбой установить личность этого тренера, а также дать оценку действиям мужчин, которые домогались девушек, также прошу принять меры реагирования, направленные на пресечение подобных преступлений и защиту прав женщин в общественных местах», — подчеркнула собеседница 360.ru.
По словам депутата, особую тревогу вызывают случаи, когда инфоблогеры и так называемые пикаперы на своих тренингах публично призывают мужчин к домогательствам. Они мотивируют их брать на себя инициативу, трогать женщин, проверять границы их личного пространства и снимать реакции на видео.
Сам «пикап-гуру», придумавший флешмоб с домогательствами, раскритиковал жертв, которых мужчины хватали за ягодицы. Он заявил, что на повышенное внимание жалуются только те, у кого проблемы в отношениях.