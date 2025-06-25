Сегодня 11:42 К москвичкам начали массово домогаться фанаты Алекса Лесли. Чем опасен этот инфоцыган 0 0 0 Фото: Соцсети Общество

Домогательства

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Москва

«Флешмоб домогательств» устроили на днях в центре Москвы. Сразу несколько девушек пожаловались на неадекватное поведение мужчин: те хватали женщин за ягодицы. Нападавшими оказались участники курсов пикапа, предположительно, Алекса Лесли — инфокоуча и «гуру соблазнения».

«Это не был просто шлепок» Неадекватов заметили в районе Китай-города. Мужчины подходили к женщинам, предлагали познакомиться, а после отказа грубо хватали их за ягодицы. В такую историю попала 22-летняя студентка Полина Х., сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». К девушке подошли двое желающих познакомиться. Полина отказалась, после чего один из них стал публично до нее домогаться.

Он подошел очень близко, встал немного сзади и взял меня за ягодицы. Как мне показалось, он очень долго меня держал, это не был просто шлепок. Он делал это до тех пор, пока я не среагировала. Потом он развернулся и пошел к другу, который все это снимал. Полина Х. пострадавшая

Девушка обратилась в полицию, где выяснилось, что произошедшее — не единичный случай. «Это какой-то сегодня флешмоб», — написала другая женщина в соцсетях. Правоохранители приняли заявление Полины, но отнеслись к случившемуся без всякого сочувствия. «Что в этом такого? Почему нельзя было дать леща и пойти дальше?» — заявил один из полицейских.

Фото: РИА «Новости»

«Взять за задницу и увести в туалет» Выяснилось, что все случаи были взаимосвязаны. До москвичек домогались участники курсов по пикапу, организатором которых оказался «гуру секса и соблазнения» Алекс Лесли. Мужчины по его указке выполняли «упражнение»: они должны были подойти на улице к 30 девушкам, попытаться познакомиться и распустить руки. Инфоцыган отреагировал на обращение девушек в полицию прямым призывом к насилию, сообщил Telegram-канал Baza. «Вы что должны были сделать? Что я говорил? Подойти, взять за задницу, увести в туалет. <…> А так как вы не завершили этап — они недовольны. Поэтому исправляйте свои ошибки», — заявил коуч.

Фото: Алекс Лесли / Telegram

Варварское поведение На новость о «флешмобе домогательств» отреагировала журналистка Ксения Собчак. «Абсолютно первобытное варварское возмутительное поведение. <…> Эти жалкие, так сказать, мужчины, нарушающие личные границы девушек в центре Москвы, еще и деньги платят за курсы пикапа и рассчитывают на какое-то взаимное внимание»», — написала она в Telegram-канале. Лесли ответил журналистке. «Ксюша Собчак никак не может забыть меня и наш с ней секс и постит меня у себя в канале с замазанным лицом, не называя имени. Кстати, сейчас откопаю видос, как я ее за задницу брал», — заявил коуч в своем Telegram-канале.

Фото: Алекс Лесли / Telegram

Кто такой Алекс Лесли Многие помнят Лесли еще с 2010-х годов. Он прославился тренингами по раскрепощению и выстроил вокруг себя сетку пикаперов. «Это, пожалуй, самый скандальный самоучка по части „соблазнения“ и публичных провокаций», — предположили авторы издания «Москвич Mag». В феврале 2018 года Лесли задержала полиция Таиланда. Это произошло в Паттайе во время рейда в одном из отелей. Всего правоохранители задержали более 40 туристов, принимавших участие в нелегальном «секс-тренинге». Им предъявили обвинение в незаконном въезде в страну и работе без разрешения. В январе 2019-го суд Паттайи приговорил Лесли и еще шестерых обвиняемых по делу о нелегальном «секс-тренинге» к условному сроку и фактическому заключению. Позже обвиняемых депортировали. Недавно Лесли запустил новый «Телесный тренинг», описание которого соответствует случаям домогательств до женщин на улицах столицы. Сам блогер заявил, что он один «борется за мужские права». «Что такого в том, чтобы взять незнакомку за жопу? Это обязательно криминализировать в России?» — написал Лесли.