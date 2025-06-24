Москвички пожаловались на приставания мужчин во время пикап-тренинга

Жительницы Москвы пожаловались на приставания мужчин во время «пикап-тренинга»

В центре российской столицы за последние два дня начались массовые домогательства к молодым девушкам. Подробности — в материале 360.ru.

Как сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва», речь идет об организованной акции, в ней участвуют десятки мужчин.

Настойчивые молодые люди приставали к москвичкам на Китай-Городе, в районе Чистых Прудов и Покровки. Одну из горожанок остановили сразу двое: они пытались познакомиться, а после отказа один из них схватил девушку за ягодицы, пока другой снимал все на видео.

Позднее оказалось, что по схожему сценарию приставали и к другим девушкам, в том числе несовершеннолетним.

Одна из пострадавших записала на видео своих обидчиков. Девушка снимала их со слезами на глазах — она рассказала, что расплакалась, так как никогда в жизни не испытывала столь негативного опыта.

Курсы пикапа

Предположительно, за массовыми приставаниями стоит известный инфоцыган. Он за деньги устроил для всех желающих своего рода тренинг по знакомству с девушками.

В рамках этого курса участникам предлагалось подойти на улице к тридцати незнакомым девушкам и под любым предлогом прикоснуться к ним.

Автор «тренинга» призывал мужчин трогать девушек и объяснять свои действия «легендами», утверждая, что «каждая женщина хочет секса, но только по определенным правилам».

В закрытых чатах, куда приглашали участников, мужчины обсуждали свои «достижения» и делились видеозаписями с реакциями девушек на домогательства.

Девушки, столкнувшиеся с такими «знакомствами», написали заявления в полицию. Они выразили надежду, что правоохранительные органы обратят внимание на их жалобы и привлекут виновных к ответственности.

Кто организовал тренинг

Организатор скандальных курсов скрываться не стал. Напротив, он записал видео, где публично призвал последователей к насилию над девушками.

Мужчина заявил, что девушки недовольны, потому что «мужчины неправильно все сделали» и не довели приставания до конца. По его словам, участники тренинга должны были «подойти, взять за задницу и увести в туалет».

Инфокоуч уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Сейчас он находится не в России.