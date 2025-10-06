«Выкинул через турник». В Подольске пьяный мужчина избил собаку-инвалида в коляске

Мужчина в Подольске избил собаку-инвалида, находившуюся в детской коляске. Животное ненадолго осталось одно, что и привлекло внимание неадеквата. Подробности 360.ru рассказала хозяйка питомца.

Вытащил из коляски и издевался

Женщина объяснила, что была с ребенком, подругой и собакой около подъезда. Им нужно было на одну минуту отойти в квартиру на первом этаже, поэтому компания оставила коляску с собакой на улице.

«Собаку не стала с собой брать. Мы на минутку. На первом этаже живем. Она сидела в коляске. Подруга открывает дверь — он выкидывает [собаку] через турник», — заявила хозяйка.

Она отметила, что ранее встречала напавшего на животное мужчину. Обычно, по словам женщины, он был пьяным. Также известен тем, что избивает жену. К хулигану несколько раз вызывали полицию.

«С собакой, слава богу, все нормально. Он ее снял с коляски, а потом издевался», — рассказала собеседница 360.ru.

Свой поступок мужчина объяснил тем, что якобы собака его укусила. Однако хозяйка животного заверила, что оно пыталось нападать только в ответ на избиение. В беседе с полицейскими мужчина все отрицал и заявил, что даже пальцем не тронул питомца. Потом и вовсе изменил версию, заявив, что пес якобы набросился на него.