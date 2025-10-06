«Выкинул через турник». В Подольске пьяный мужчина избил собаку-инвалида в коляске
Пьяный мужчина в Подольске избил собаку-инвалида в коляске
Мужчина в Подольске избил собаку-инвалида, находившуюся в детской коляске. Животное ненадолго осталось одно, что и привлекло внимание неадеквата. Подробности 360.ru рассказала хозяйка питомца.
Вытащил из коляски и издевался
Женщина объяснила, что была с ребенком, подругой и собакой около подъезда. Им нужно было на одну минуту отойти в квартиру на первом этаже, поэтому компания оставила коляску с собакой на улице.
«Собаку не стала с собой брать. Мы на минутку. На первом этаже живем. Она сидела в коляске. Подруга открывает дверь — он выкидывает [собаку] через турник», — заявила хозяйка.
Она отметила, что ранее встречала напавшего на животное мужчину. Обычно, по словам женщины, он был пьяным. Также известен тем, что избивает жену. К хулигану несколько раз вызывали полицию.
«С собакой, слава богу, все нормально. Он ее снял с коляски, а потом издевался», — рассказала собеседница 360.ru.
Свой поступок мужчина объяснил тем, что якобы собака его укусила. Однако хозяйка животного заверила, что оно пыталось нападать только в ответ на избиение. В беседе с полицейскими мужчина все отрицал и заявил, что даже пальцем не тронул питомца. Потом и вовсе изменил версию, заявив, что пес якобы набросился на него.
Полиция сразу отреагировала
Также 360.ru связался с подругой хозяйки собаки, которая видела произошедшее. Она отметила, что полицейские сразу нашли хулигана.
«Мы вместе были на тот момент, заходили в подъезд и выходили. Все делали совместно, и полицию мы вызывали. С собачкой все хорошо, она дома. Мы просто с детьми гуляем вместе и, соответственно, с собакой», — рассказала она.
Мужчину отвезли в полицейский отдел в день ЧП. На момент происшествия он был в состоянии алкогольного опьянения. Мотивы его поступка до сих пор неизвестны.
«Он, видимо, хотел ее погладить. Она, соответственно, огрызнулась. Он ее вытащил из коляски, потому что сама бы она не выбралась. Очень хорошо зафиксирована», — заявила подруга хозяйки.
Она отметила, что собака домашняя и ухоженная. Летом она перенесла операцию на позвоночник. Из-за этого отказали конечности. После ЧП у животного стресс — собака боится мужчин.