Школьник избил собак на глазах у соседей в Нижнем Новгороде

Мальчик избил ногами своих собак прямо у подъезда жилого комплекса «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде. Видеозапись с жестоким обращением с питомцами появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как школьник внезапно набрасывается на спокойных собак, которых держит на поводке. Несмотря на пинки, домашние животные не проявили никакой агрессии и только поджали хвосты и уши.

За происходящим наблюдал другой мальчик. Он не стал никак вмешиваться в ситуацию.

На жестокое поведение подростка обратила внимание местная жительница Анастасия.

«Увидела, как мальчик ногой питает собаку по позвоночнику. Очень испугалась, так как много историй слышала и видела, как сейчас издеваются над животными. Не смогла пройти мимо, подошла и спросила, что они делают», — рассказала она 360.ru.

Девушка призвала мальчика ласковее относиться к собакам и тем более не бить их.