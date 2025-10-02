Школьник избил собак на глазах у соседей в Нижнем Новгороде
Мальчик избил ногами своих собак прямо у подъезда жилого комплекса «Новая Кузнечиха» в Нижнем Новгороде. Видеозапись с жестоким обращением с питомцами появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как школьник внезапно набрасывается на спокойных собак, которых держит на поводке. Несмотря на пинки, домашние животные не проявили никакой агрессии и только поджали хвосты и уши.
За происходящим наблюдал другой мальчик. Он не стал никак вмешиваться в ситуацию.
На жестокое поведение подростка обратила внимание местная жительница Анастасия.
«Увидела, как мальчик ногой питает собаку по позвоночнику. Очень испугалась, так как много историй слышала и видела, как сейчас издеваются над животными. Не смогла пройти мимо, подошла и спросила, что они делают», — рассказала она 360.ru.
Девушка призвала мальчика ласковее относиться к собакам и тем более не бить их.
Начала говорить, что это его домашний питомец, его маленький друг, которого он должен защищать, а не пинать. Получила ответ такой: «У нас в семье так принято».
Анастасия
Она попросила придать происходящее огласке и провести разъяснительную беседу с родителями школьника.
Ранее на Камчатке неизвестные выбросили собаку из окна квартиры. Питомец не пережил падение с большой высоты и умер через несколько минут.