«Выбросили все вещи в грязь». В Люберцах пенсионерка сдала квартиру и лишилась жилья

В Люберцах пенсионерка сдала квартиру в аренду и лишилась жилья
В Люберцах 72-летняя пенсионерка оказалась на улице из-за арендаторов, которые снимали у нее квартиру на протяжении 23 лет. Они оформили на пенсионерку большой кредит под залог ее жилья. Участники резонансной истории с выселением женщины по-разному описывают обстоятельства получения кредита. 360.ru поговорил с людьми, причастными к делу.
Что рассказал арендатор
По словам арендатора, который ранее проживал с пенсионеркой, он узнал о ситуации лишь несколько дней назад — после того как знакомые прислали ему публикации и видео в СМИ. Он утверждает, что не был осведомлен о судебных разбирательствах и возможных последствиях кредита. Арендатор рассказал, что сначала снимал жилье, а затем они проживали вместе, оказывая пенсионерке помощь. Сейчас, по его словам, женщина временно снимает другое жилье.
Мужчина отметил, что кредит был оформлен под залог квартиры, а затем задолженность была взыскана через суд, после чего жилье продали с торгов. Он считает, что в ситуации могли быть использованы иные правовые механизмы, включая процедуру банкротства, однако о происходящем, по его словам, он узнал слишком поздно.
«Понимаю, да, можно попробовать что-то изменить. Вообще, на банкротство, если бы я знал об этом всем деле раньше, можно было, наверное, подать, как-то решить этот вопрос с помощью банкротства», — пояснил он.
Позиция кредитора
Кредитор в разговоре с 360.ru подтвердил, что задолженность возникла по кредитному договору, обеспеченному залогом недвижимости. По его словам, договор был подписан добровольно, без давления, при этом при оформлении сделки рядом с пенсионеркой находился родственник. Кредитор сообщил, что квартира была реализована с торгов в рамках судебного решения, а сам он не участвовал в последующих заседаниях, поскольку считал вопрос для себя закрытым.
«Первый суд вынес решение. Квартиру выставили на торги. Объект торгов продался и долг не вернулся. А потом, потом уже по-моему, Люберецкий суд отменил постановление и еще раз проводил заседание, но я там уже не присутствовал», — сказал он.
Мнение соседей
Местные жители, в свою очередь, утверждают, что женщина оформила кредит по просьбе близкого ей человека, который пообещал погашать задолженность. По словам соседей, выплаты в итоге производились не в полном объеме, что привело к утрате жилья. Они также заявляют, что выселение прошло в вечернее время, а вещи пенсионерки были вынесены на улицу.
«Выбросили все вещи в грязь, в сырую землю. Все разломали, все абсолютно разломали. И осталась она без жилья на улице», — сказала соседка.
Правовую оценку произошедшему предстоит дать правоохранительным органам и суду.