«Выбросили все вещи в грязь». В Люберцах пенсионерка сдала квартиру и лишилась жилья

В Люберцах 72-летняя пенсионерка оказалась на улице из-за арендаторов, которые снимали у нее квартиру на протяжении 23 лет. Они оформили на пенсионерку большой кредит под залог ее жилья. Участники резонансной истории с выселением женщины по-разному описывают обстоятельства получения кредита. 360.ru поговорил с людьми, причастными к делу.

Что рассказал арендатор

По словам арендатора, который ранее проживал с пенсионеркой, он узнал о ситуации лишь несколько дней назад — после того как знакомые прислали ему публикации и видео в СМИ. Он утверждает, что не был осведомлен о судебных разбирательствах и возможных последствиях кредита. Арендатор рассказал, что сначала снимал жилье, а затем они проживали вместе, оказывая пенсионерке помощь. Сейчас, по его словам, женщина временно снимает другое жилье.

Мужчина отметил, что кредит был оформлен под залог квартиры, а затем задолженность была взыскана через суд, после чего жилье продали с торгов. Он считает, что в ситуации могли быть использованы иные правовые механизмы, включая процедуру банкротства, однако о происходящем, по его словам, он узнал слишком поздно.

«Понимаю, да, можно попробовать что-то изменить. Вообще, на банкротство, если бы я знал об этом всем деле раньше, можно было, наверное, подать, как-то решить этот вопрос с помощью банкротства», — пояснил он.