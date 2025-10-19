СК возбудил уголовное дело после массового отравления жителей Улан-Удэ

В Улан-Удэ из-за вспышки острой кишечной инфекции Следственный комитет начал уголовное расследование. Об этом сообщили в Telegram-канале управления ведомства по Бурятии.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия по факту массового отравления местных жителей продуктами питания из торговой сети возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей», — говорится в публикации.

В воскресенье власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции. Заболели 43 человека, среди них 25 детей. Госпитализировали 36 пострадавших, включая 21 ребенка.

Вечером медработники Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи были мобилизованы для устранения последствий происшествия. Вспышка инфекции может быть связана с готовой пищевой продукцией ООО «Восток», реализованной в магазинах торговой сети «Николаевский».

