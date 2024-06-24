«Всего лишь слухи». Семья погибшей в Сочи 20-летней туристки не отказывалась от похорон

Источник 360.ru: утонувшая в Сочи девушка хотела, чтобы ее кремировали

В Сети появились сообщения о том, что родственники утонувшей в Сочи 20-летней жительницы Липецкой области якобы отказались от похорон. Семья погибшей практически не выходит на связь из-за траура, однако информация об отмене церемонии прощания, скорее всего, является просто слухами. Об этом 360.ru рассказала знакомая семьи покойной.

Собеседница 360.ru отметила, что погибшая девушка сама хотела, чтобы ее тело кремировали.

«Моя дочь говорила, что она заводила с ней на эту тему разговор, и это было ее желанием. Поэтому тут в рамках ее желаний», — объяснила женщина.

Она также добавила, что прах утонувшей туристки привезут в Липецкую область 27 июня.

«Предположительно, привезти ее должны будут в четверг, уже кремированную. А как будут развиваться события дальше — не могу вам сказать», — констатировала женщина.

Семья в трауре

Близкая семьи добавила, что из-за похорон беспокойство выражают многие родственники. Они часто звонят и уточняют, как можно помочь.

«Сейчас очень много переживающих мне звонят из Казахстана, из разных уголков нашей России. Узнают, сочувствуют, хотят тоже помолиться. От себя могу добавить, что у нас тоже крайне мало информации», — подчеркнула она.

Женщина отметила, что смерть девушки стала ударом для ее родителей. Семья практически не выходит на связь из-за случившегося.

«Мама вообще в неадеквате. Она сейчас в трауре. Два дня сидела как камень в трауре, даже слезинки не могла проронить, такой у нее был шок. <…> Ясно, что родители не могут вести со знакомыми и сопереживающими разговоры», — указала знакомая семьи.

Слухи могли запустить намеренно

По ее словам, слухи об отмене похорон действительно были. Она предположила, что их могла запустить сестра покойной, чтобы собрать больше средств.

«Возможно, распространяет их (слухи — прим. ред.) человек недоброжелательный <…> Сборы ведутся. Я знаю, что сборы открыла ее сестра. Если слухи и есть, это, скорее всего, трюк для нового сбора», — заключила знакомая семьи.

Девушка утонула в Черном море во время шторма. Она подошла к берегу на пляже «Ривьера», и ее унесло волной. Перед смертью туристка сняла видео.