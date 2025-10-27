Сегодня 15:32 «Вернули в гробу». В деле о гибели мальчика в московской больнице всплыли новые подробности Мать погибшего в НИИ Вельтищева мальчика рассказала новые подробности дела 0 0 0 Фото: Marijan Murat/dpa / www.globallookpress.com Эксклюзив

Весной 2024 года под окнами московского НИИ имени академика Вельтищева нашли тело 15-летнего подростка. Что произошло в учреждении — неизвестно до сих пор. В редакцию 360.ru обратилась мать мальчика Светлана и рассказала свою версию произошедшего.

Светлана вместе с сыном лежали в медучреждении, так как ребенку нужно было проверить почки. «Пошла кровь с мочой. Мальчик с тяжелым заболеванием — системная красная волчанка. Легли проверить почку и для взятия биопсии, чтобы посмотрели, что там творится», — отметила женщина. По ее словам, 22 марта 2024 года ребенку стало плохо, он пожаловался на скручивание языка. Врач осмотрела пациента и посоветовала просто полежать. Через 10 минут сын начал задыхаться, Светлана на руках отнесла его в процедурный кабинет, откуда ее выгнали.

Я им говорила, какой препарат при таких приступах делается — диазепам. <…> Сказали: «Мамочка, идите в палату, станет ребенку хорошо, мы вам его вернем». Получается, вернули только в гробу. Светлана мать погибшего мальчика

По словам собеседницы 360.ru, до сих пор неизвестно, что происходило за закрытыми дверями процедурного кабинета и почему ее сын выпал из окна. Медсестра меняла показания, никто не может сказать, что было на самом деле.

Мнение адвоката По факту произошедшего в мае того же года возбудили уголовное дело, рассказал 360.ru адвокат Светланы. Почти сразу дело прекратили. «Сейчас все возобновили, идут либо должны идти следственные действия. Характер их пока не понятен, нам неизвестен. Все эти экспертизы назначаются следователем. <…> Год и семь месяцев уже все тянется. Идет долгое затягивание, и много противоречий в этой истории: непонятно, зачем ребенка одного оставили, что там произошло?» — сказал юрист. От медучреждения попытались потребовать компенсацию, но в НИИ ничего не ответили. Защита инициировала иск, но судья отказывалась его принимать.

Судья не принимал иск, писал различные определения. Мы их все отбили, написали, что это незаконно, но в итоге смогли добиться того, что иск приняли, и сейчас идет рассмотрение в Тимирязевском районном суде. На 5 ноября назначен допрос нескольких человек из медперсонала больницы о произошедшем. Мама просит общественность всячески помочь в том, чтобы разобраться в ситуации. Адвокат Светланы

Он отметил, что процесс будет открытым, в материалах уголовного дела есть видео с камер наблюдения из больницы.

Ответ больницы Коллектив НИИ имени Вельтищева выразил соболезнования Светлане в письменном виде. Там уточнили что во время оказания помощи ребенку в процедурном кабинете находились лечащий врач, нефролог, анестезиолог-реаниматолог, пульмонолог и две медсестры. Присутствие законного представителя не требовалось. «Трагедия случилась в период обсуждения лечебных мер и их эффективности», — заявили в больнице. В медучреждении добавили, что все места с массовым пребыванием детей оборудованы специальными защитными механизмами и устройствами для безопасности, но процедурный кабинет к таким помещениям не относится.