Мертвого ребенка нашли под окнами больницы в Москве

Мальчика нашли у окна палаты столичного НИКИ имени академика Вельтищева после приступа судорог. Об этом «Известиям» рассказала его мать.

По ее словам, сына положили в больницу в отделение нефрологии из-за проблем с почками, но никаких патологий у него выявили. У мальчика была инвалидность из-за волчанки. Через несколько дней у мальчика начались сильные судороги, но лечащий врач, по словам женщины, рекомендовал ему «просто полежать».

«Ну он минут 10 полежал, стал задыхаться. <…> Позже пульмонолог сказал, что он задышал. Сейчас он полежит на кушетке и его вернут в палату», — отметила собеседница издания.

Пока женщина ждала сына, к больнице приехала полиция. Тело ребенка уже лежало под окнами отделения. По словам врачей, мальчик сам открыл окно. Однако мать не верит в эту версию. По факту происшествия возбудили уголовное дело.

Похожая трагедия произошла на Реутовской улице в Москве. Трехлетний ребенок оперся на москитную сетку и вывалился из окна девятого этажа. Девочка погибла.