СК поставил на контроль дело о ребенке, выпавшем из окна больницы в Москве

Следственный комитет России проконтролирует расследование уголовного дела о гибели ребенка в одной из московских больниц. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Глава СК России поручил руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову Андрею Александровичу представить доклад о ходе расследования уголовного дела и об установленных обстоятельствах», — уточнили в комитете.

Накануне мертвого ребенка нашли под окнами палаты НИКИ имени академика Вельтищева. По словам матери подростка, ее сын страдал от судорог. Она обвинила врачей в халатности.

Мальчика положили в больницу из-за проблем с почками. Через несколько дней у подростка начались судороги, возникли проблемы с дыханием. Врачи оставили пациента полежать на кушетке, после чего собирались отправить обратно в палату. Но пока мать ждала, к больнице приехала полиция — тело ребенка нашли под окнами медучреждения. Врачи уверяют, что он сам открыл окно, но его мать не верит в эту версию.