Газовая атака. В Подмосковье сосед отравил семью химикатами во время ремонта Квартиру в Подольске признают непригодной к проживанию после соседского ремонта

В Подмосковье школьник попал в реанимацию из-за соседского ремонта: 11-летний мальчик надышался ядовитыми парами от стройматериалов. Пострадали и его родители. Концентрация опасных веществ настолько сильная, что квартира стала непригодной для жилья. Подробности — в материале 360.ru.

ЧП произошло в Климовске на Западной улице, 6. В начале ноября сосед написал в общедомовой чат, что начинает ремонт. Все восприняли информацию вполне адекватно, рассказала 360.ru мама пострадавшего мальчика Нелля Халилова. «Пол был залит непонятным веществом» Удушающий запах краски жильцы впервые почувствовали 7 ноября, сосед извинился и сообщил, что вот-вот закончит покрасочные работы. Но ситуация усугублялась. Все, что оставалось Нелле и ее семье, — проветривать квартиру. «Ребенка я отправляла к друзьям на ночевку, сами остались. В шапках с открытыми окнами спали, у меня поднялась температура, но я думала, что я просто приболела», — рассказала она. Затем Нелля с мужем заметила рабочих из квартиры соседа, они и рассказали, что делают в помещении полы.

Мы видим, что вся площадь квартиры разобрана до кирпича, пол залит непонятным веществом, укрыт рубероидом, и они греют это все. Сказали: «Мы сейчас прогреем быстренько, и запах уйдет». Нелля Халилова

Ребенок — «ни рыба ни мясо» Все это время мать и отец отправляли сына ночевать к друзьям, чтобы он лишний раз не находился дома. Странный химический запах от Нелли и ее мужа стали ощущать даже коллеги — настолько все вещи в квартире пропитались «ароматом» от стройматериалов. Ребенок заходил в квартиру только собрать рюкзак, а потом отправлялся в школу или на тренировку. Родители же оставались дома. «Мы чувствуем уже такое состояние не очень хорошее, голова кружится. Меня вырвало несколько раз, мужа тоже. Мы уже думаем, что надо что-то делать, оставаться здесь нельзя. Ребенок приходит с тренировки. Мы ему говорим, что нельзя заходить. Все равно он зашел в маске, чтоб собрать рюкзак. Рассказывал, как прошла тренировка. И вдруг его начинает рвать», — поделилась собеседница 360.ru.

Муж подбегает, мы снимаем с него маску эту, и он просто начинает терять сознание. Мы бежим к выходу. Параллельно муж скорую вызывает. Нелля Халилова

Скорая помощь приехала очень быстро. Медики вывели семью из квартиры. Но сильный запах химикатов стоял уже и на улице. Ребенка доставили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести, Неллю с мужем привезли в терапевтическое отделение. Пострадавший пятиклассник пробыл под присмотром врачей несколько дней, но, как писал MSK1.RU, даже спустя месяц его мучают головные боли. Мальчик — спортсмен, многократный победитель соревнований по тхэквондо. Однако сейчас, как выразились соседи в беседе с 360.ru, он «ни рыба ни мясо».

Квартиру признали непригодной для жилья Никаких конфликтов с соседом не было. Семья хотела решить все мирным путем. Когда приехала независимая экспертиза, которую наняли Нелли с мужем, специалисты провели замеры и выяснили, что показатели концентрации загрязняющих веществ сильно завышены. Семье сказали, что у них есть только два варианта.

Два выхода есть: это выпарить ему пол, соответственно, наш потолок, но тогда к вечеру вымрет весь подъезд от запаха. Или же разобрать потолок — тогда рухнет весь подъезд. Поэтому выхода нет. И они сказали, что даже если выбросить мебель, до кирпича все разобрать и обработать разными очистителями, только 60% вероятности, что квартира будет пригодна для жилья. Нелля Халилова

По словам Нелли, им сосед сказал, что материалы, которыми он делал потолок, остались от ремонта дачи. Другим — что купил. «Квартиру будут признавать непригодной к проживанию. Мы соседу предложили свой вариант: чтобы он выкупил по рыночной стоимости нашу квартиру со всем имуществом, которое там есть», — добавила пострадавшая. Сначала мужчина согласился, но потом сказал пострадавшим, чтобы они общались с его адвокатом. Сейчас Нелля с мужем живут на съемной квартире.

«Газовая атака» Химический запах из-за ремонта ощущали и другие жильцы дома. Софья Станкова рассказала 360.ru, что в течение трех недель ее ребенок кашлял, периодически у него появлялась крапивница. Недомогание почувствовал и сосед Сергей. В основном он спасался прогулками на свежем воздухе. «Через чат узнал, что и правда была такая вот „атака газовая“», — отметил он. Мужчина предположил, что во время ремонта использовали просроченный материал, чего категорически нельзя было делать. Подмосковные полицейские разбираются в обстоятельствах ЧП, произошедшего в Подольске.