Ребенок в Подольске попал в больницу из-за едкого запаха из квартиры соседа

Мальчик попал в больницу Подольска с признаками отравления из-за едкого запаха из квартиры соседа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В квартире на Западной улице в микрорайоне Климовск сосед сверху делал ремонт пола. Из-за этого в помещении появился резкий и едкий запах.

Сотрудники Роспотребнадзора провели замеры воздуха в квартире.

«В настоящее время пострадавший направлен на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причиненного его здоровью», — отметили в МВД.

