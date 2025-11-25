«В кислоте оболью». В Копейске пьяный дебошир 4 месяца терроризирует бывшую жену и ребенка

В Копейске мужчина несколько месяцев терроризирует бывшую жену и тещу. Он преследует семью, угрожает убийством, обещает облить кислотой и караулит под окнами. Женщины уже боятся выходить из дома, не могут нормально выспаться из-за страха. Все это происходит на глазах четырехмесячного ребенка. Подробнее о ситуации — в материале 360.ru.

Приехал с пистолетом

Сама пострадавшая призналась, что с супругом давно не живет, сейчас готовится к разводу. Проблемы в браке начались после того, как мужчина начал злоупотреблять алкоголем. Он стал систематически ее избивать. Спаслась только тогда, когда благодаря родственникам сбежала из дома.

«Было множество постоянных угроз: „я сожгу дом“, „я убью всю твою семью“. Угрожал мне, что истыкает ноги ножом. За мной приехали родные с полицией и забрали с ребенком», — рассказала женщина.

По ее словам, когда мужчина приехал за ней, то был ужасно пьяный. Стоял под окном, просил выйти мириться, но жена не согласилась. Это разозлило его, поэтому дебошир подобрал канализационный люк и кинул его в окно.

На шум вышел сосед. Хулиган достал пистолет и начал стрелять. Он пытался повредить камеру, разбить окно в квартире жены и ранить незнакомца.

«Он ехал сюда не просто помириться, он ехал сюда с пистолетом. Значит, у него был какой-то план, чтобы я вышла на улицу и, возможно, в меня выстрелить», — предположила женщина.