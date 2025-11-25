«В кислоте оболью». В Копейске пьяный дебошир 4 месяца терроризирует бывшую жену и ребенка
В Копейске мужчина несколько месяцев терроризирует бывшую жену и тещу. Он преследует семью, угрожает убийством, обещает облить кислотой и караулит под окнами. Женщины уже боятся выходить из дома, не могут нормально выспаться из-за страха. Все это происходит на глазах четырехмесячного ребенка. Подробнее о ситуации — в материале 360.ru.
Приехал с пистолетом
Сама пострадавшая призналась, что с супругом давно не живет, сейчас готовится к разводу. Проблемы в браке начались после того, как мужчина начал злоупотреблять алкоголем. Он стал систематически ее избивать. Спаслась только тогда, когда благодаря родственникам сбежала из дома.
«Было множество постоянных угроз: „я сожгу дом“, „я убью всю твою семью“. Угрожал мне, что истыкает ноги ножом. За мной приехали родные с полицией и забрали с ребенком», — рассказала женщина.
По ее словам, когда мужчина приехал за ней, то был ужасно пьяный. Стоял под окном, просил выйти мириться, но жена не согласилась. Это разозлило его, поэтому дебошир подобрал канализационный люк и кинул его в окно.
На шум вышел сосед. Хулиган достал пистолет и начал стрелять. Он пытался повредить камеру, разбить окно в квартире жены и ранить незнакомца.
«Он ехал сюда не просто помириться, он ехал сюда с пистолетом. Значит, у него был какой-то план, чтобы я вышла на улицу и, возможно, в меня выстрелить», — предположила женщина.
Был готов расправиться с соседом
Также 360.ru связался с матерью пострадавшей, тещей хулигана. Она назвала зятя опасным и неадекватным. Когда мужчина кинул железный люк в окно, его не остановило, что в этой комнате спит их общий четырехмесячный ребенок. Кроме того, дебошир, по словам женщины, был готов убить соседа, попытавшегося ему помешать.
«Сосед услышал, на шум вышел. <…> Он ему сделал замечание, тот вытащил пистолет, направил на него, начал стрелять. Обстрелял нам ворота», — заявила теща неадеквата.
Женщина отметила, что сосед в результате ЧП не пострадал — успел увернуться от пуль.
Обещает от всего откупиться
По ее словам, зять изводит семью уже четыре месяца. Он регулярно в нетрезвом состоянии приезжает, начинает хулиганить, кричать и угрожать. Семья поставила камеру во дворе, чтобы хоть как-то обезопасить себя.
«Дочь его везде блокирует, он пишет с других номеров. И писал „в кислоте оболью“, что только не писал. Мы его просто реально боимся», — сказала мать пострадавшей.
Чем занимается зять и как зарабатывает на жизнь, точно неизвестно. Предположительно, держит магазин вместе с матерью. Родственница тоже любит выпить и ведет себя неадекватно. Сам дебошир постоянно хвастается, что имеет много денег. Когда ему угрожают полицией, обещает от всего откупиться.
Семья уже обратилась к правоохранителям. Дежурный пресс-службы МВД по Челябинской области заявил в беседе с 360.ru, что в отношении дебошира составили административный протокол. Также его действия проверяют по уголовной статье о хулиганстве.