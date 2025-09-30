«Хожу и боюсь». Муж-абьюзер угрожал зарезать жену и ее дочь

В Новосибирске мужчина преследует сбежавшую от него жену и сыплет угрозами. Пострадавшая Татьяна рассказала 360.ru, что официально они до сих пор в браке. Развода супруг не дает и хочет, чтобы она к нему вернулась.

По словам женщины, когда они жили вместе, он систематически ее избивал, но уйти ей было некуда. Она писала заявления в полицию и прокуратуру, снимала побои, вызывала правоохранителей, но муж-изверг оставался безнаказанным. Теперь супруг пишет ей угрозы и караулит у подъезда.

«Я просто от него убежала год назад. <… > Запугивает, угрожает, что зарежет, изуродует, кислотой обольет, детей убьет… Что в карты меня проиграет. Ненормальный человек, его надо, наверное, в психушку уже», — сообщила Татьяна.

«Он издевался надо мной. Изобьет и тут же: „Люблю, не могу“ и цветы. А я вся в синяках лежу. Было такое, что он избивал, закрывал меня, брал ребенка и уезжал. <… > Как только у меня появилась своя жилплощадь, я забрала ребенка, и в чем мы были, в том и убежали. Вся моя бытовая техника там осталась, именно моя: телевизор, плита дорогая, холодильник. Когда с ним поженились, я все перевезла туда и, получается, оставила. Сейчас я переехала в пустую квартиру, опять все обустроила себе. А он мне здесь покоя не дает», — пожаловалась собеседница 360.ru.

По словам Татьяны, его задержали, а на следующий день отпустили под подписку о невыезде.

«Человек опять на свободе. Я хожу и боюсь. У меня ребенок ездит каждый день в школу. Я и за нее боюсь, и за себя боюсь. Не могу ни на работу, ни в магазин выйти», — добавила она.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Мужчину доставили в отдел полиции, где с ним провели профилактическую беседу.

