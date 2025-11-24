В Москве брошенный муж-тунеядец избил жену в автобусе по пути к логопеду

В Москве мужчина избил жену за решение развестись. Он напал на супругу в автобусе, когда та везла семилетнего сына к логопеду, сообщил MK.RU .

Мужчина вернулся из Мордовии, куда уезжал после очередной ссоры с супругой. Они встретились дома на Ореховом бульваре, вместе отправились в торговый центр и к логопеду.

На остановке женщина упрекнула супруга в отсутствии работы и сообщила, что подаст на развод. Он разозлился: бил ее на остановке и в автобусе, затем достал кухонный нож.

Водитель автобуса М82 остановился до приезда полиции. Дебошир отказался ехать в отдел и бросил нож, поэтому теперь ему грозит наказание за избиение жены и покушение на жизнь правоохранителей.

