«Сначала сказали поджечь кинотеатр». Студентка спалила номер в отеле Москвы по заданию ВСУ

Источник 360.ru: в Москве студентка подожгла номер в отеле по заданию ВСУ

В Москве студентка сожгла номер в отеле «Аурус». Таким образом она пыталась помочь «поймать мошенников» по заданию Вооруженных сил Украины, сообщил источник 360.ru.

Несколько дней назад с девушкой по телефону связался неизвестный, который представился сотрудником мобильного оператора. Он заявил о необходимости срочно продлить договор. Студентка назвала собеседнику коды из смс, которые оказались кодами доступа к «Госуслугам».

После этого девушку стали запугивать тем, что ее данные украли и оформили на нее кредиты на сумму более трех миллионов рублей. Студентке также сообщили, что нужно взять кредит для закрытия основного долга, после чего она оформила заем на 700 тысяч рублей.

«С девушкой связалось неизвестное лицо, которое пояснило, что необходимо дальше продолжить брать кредиты для снятия долговых запретов», — заявил источник.

Позже студентке предложили «поймать мошенников» с помощью поджога.

«Сначала ей сказали поджечь кинотеатр, но она испугалась, что много людей. Потом сказали поджечь номер в отеле», — добавил собеседник 360.ru.

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