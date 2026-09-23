Уже берут в осаду города: медведи устроили террор в Сибири и на Дальнем Востоке
В Красноярском крае только с начала недели жертвами нападений медведей стали шесть человек, а в соседней Хакасии хищники взяли в осаду таежный город. Подробности случившегося — в материале 360.ru.
Нападения медведей на людей в Красноярском крае
В окрестностях села Потапово медведь в ночь на 23 сентября напал на 69-летнего лесозаготовителя: мужчина охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества. От полученных ран он скончался на месте.
В региональном СК сообщили РИА «Новости», что зверя подстрелили охотники и косолапый убежал.
Всего, по данным краевой прокуратуры, от нападений медведей погибли шесть человек в Енисейском, Сосновоборском и Ермаковском муниципальных округах. Следователи уже возбудили дело о халатности, указав, что региональное Министерство природных ресурсов и лесного комплекса не предприняло ничего, чтобы минимизировать риски.
«По версии следствия, несмотря на многочисленные сигналы об опасности, <…> не были приняты меры по регулированию численности хищников и пресечению их появления в местах проживания людей», — уточнили в СК в беседе с ТАСС.
Интересно
С начала года в Сибири и на Дальнем Востоке от нападений медведей погибли 17 человек. Больше всего жертв как раз в Красноярском крае, еще трое погибших — в Иркутской области, столько же — в Томской, два — в Бурятии, по одному — на Камчатке, в Хабаровском крае и Республике Алтай.
Ситуация с нападением медведей в Хакасии
В соседней с Красноярским краем Хакасии минувшей ночью медведи были особенно активны рядом с Абазой: некоторых зверей прогнали, еще трех убили. Замглавы республики Дмитрий Бученик отметил, что хищник был огромным.
Тревожная ночь выдалась в Абазе. Таежный город фактически в медвежьей осаде: выходы зверей фиксировались со всех сторон.
По словам руководителя муниципального образования Валентины Филимоновой, хищников пришлось отгонять в районе городского моста, садов Абазы-Заречной и дачного общества «Черемушки».
«На дачах, убегая, медведь снес забор», — добавил Бученик.
Случаев выходов медведей к людям фиксируют немало и в разных регионах. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе их регулярно стали замечать рядом с нефтяным месторождением. В поисках пищи, указал портал «Мой Сургут», они ворошат контейнеры с отходами, забираются в автомобили и пугают работников.
В Иркутской области только за сутки в Систему-112 поступило 82 сообщения о появлении медведей.
«Наибольшее число обращений — из Слюдянского, Братского, Нижнеудинского, Нижнеилимского, Казачинско-Ленского и Жигаловского районов», — рассказали в областном правительстве.
В региональной Службе по охране и использованию объектов животного мира объяснили IrkutskMedia активность животных тем, что с августа по конец сентября они формируют жировые запасы для залегания в спячку. Более того, людей и городского шума медведи больше не боятся.