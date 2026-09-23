Уже берут в осаду города: медведи устроили террор в Сибири и на Дальнем Востоке

В Красноярском крае только с начала недели жертвами нападений медведей стали шесть человек, а в соседней Хакасии хищники взяли в осаду таежный город. Подробности случившегося — в материале 360.ru.

Нападения медведей на людей в Красноярском крае

В окрестностях села Потапово медведь в ночь на 23 сентября напал на 69-летнего лесозаготовителя: мужчина охранял технику на территории Епишинского участкового лесничества. От полученных ран он скончался на месте.

В региональном СК сообщили РИА «Новости», что зверя подстрелили охотники и косолапый убежал.

Всего, по данным краевой прокуратуры, от нападений медведей погибли шесть человек в Енисейском, Сосновоборском и Ермаковском муниципальных округах. Следователи уже возбудили дело о халатности, указав, что региональное Министерство природных ресурсов и лесного комплекса не предприняло ничего, чтобы минимизировать риски.

«По версии следствия, несмотря на многочисленные сигналы об опасности, <…> не были приняты меры по регулированию численности хищников и пресечению их появления в местах проживания людей», — уточнили в СК в беседе с ТАСС.