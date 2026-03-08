Появились новые детали о пропаже детей в Звенигороде

В поисках пропавших в Звенигороде подростков участвуют беспилотники, вертолет ВПСО «Ангел» из отряда «ЛизаАлерт» и водолазы. Об этом сообщили 360.ru в пресс-службе «ЛизаАлерт».

Пропали трое детей: 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков. Подростков видели в микрорайоне Восточный, где протекает Москва-река. После этого они перестали выходить на связь, их телефоны недоступны.

По одной из версий, школьники решили поздравить одноклассницу с 8 Марта, устроив встречу на природе. Во время прогулки они вышли на лед, который, возможно, не выдержал их веса, и дети оказались в воде, написал Mash. Сильное течение могло унести их вниз по реке.

Один из местных рыбаков видел, как течение уносило мальчика. Из-за мощного потока помочь ребенку было невозможно, сообщил источник телеграм-канала Baza. На берегу нашли следы и шапку. Следователи возбудили уголовное дело. Поиски детей продолжаются.